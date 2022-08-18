Дворцы для бомжей и наркоманов

Эксперты Народного фронта провели комплексный мониторинг заброшенных строений в Улан-Удэ и пригородных населенных пунктах, по которым поступали жалобы от населения, сообщили в республиканском исполкоме ОНФ.Поводом для проверки послужил несчастный случай. В начале августа текущего года в селе Новая Брянь Заиграевского района при падении с пятого этажа заброшенного многоквартирного дома пострадал шестилетний ребенок. Мальчик вместе с другими детьми путём свободного доступа проник в заброшенный дом. От гибели его спасло дерево, растущее возле дома.Так, по ул. Сахьяновой, около торгового центра «Маяк» выявлена ветхая башня высотой 20 м., рядом пятиэтажное заброшенное здание, вокруг которого мусорная свалка и старый уличный туалет. Заброшенная башня и здание, расположены рядом со строящимся многоквартирным домом.Учитывая ветхость башни, которая может потребовать сноса, из-за близости к строящемуся дому её демонтаж с применением механизированных средств представляет опасность. В будущем, при заселении дома, жители будут находиться в непосредственной близости к неприятному соседству. Кроме того, в настоящее время внутри пятиэтажного заброшенного здания обнаружено скопление лиц без определенного места жительства, в связи с чем помещения дома обрастают мусорной свалкой.На расстоянии 300 метров от этих строений расположен заброшенный бокс неизвестного предназначения, в котором также собираются лица без определённого места жительства и, судя по складу пустых бутылок из-под алкоголя, старой одежды и медицинских предметов, асоциальные элементы. При этом рядом расположена академия по художественной гимнастике, где занимаются дети.Еще одно заброшенное здание находится на Набережной реки Селенга за торговым центром «Пионер». По этому зданию работа была начата Народным фронтом еще два года назад после обращений горожан. По данным жителей, на территории заброшенного строения устраиваются собрания алко- и наркозависимых граждан, это подтверждается и наличием образовавшейся несанкционированной свалки из предметов медицинского назначения и пустых бутылок из-под алкоголя. Фактически здание продолжает превращаться в наркопритон и помойку, доступ к нему не огражден со стороны Набережной.Осмотрен также нефункционирующий подземный паркинг по ул.Московская, 1 недалеко от городской поликлиники №6. Ранее эксперты Народного фронта уже поднимали вопрос о необходимости закрыть объект от посторонних. До недавнего времени на паркинг был свободный доступ, сейчас чиновники приняли меры и закрыли ворота парковки. Однако по мнению экспертов Народного фронта эта мера недостаточна, необходимо кардинально определиться с дальнейшей судьбой объекта.Ряд заброшенных и потенциально опасных объектов был выявлен и в ряде других районов Бурятии, в том числе в поселке Наушки Кяхтинского района, в селах Кабанск и Ранжурово Кабанского района заброшенные здания выявлены рядом с детскими площадками. По всем строениям направлены запросы в муниципалитеты для принятия мер.«Заброшенные строения представляют опасность для населения, учитывая свободный доступ к ним. В ходе нашего последнего рейда были осмотрены здания в п.Эрхирик Заиграевского района, в п.Никольский Улан-Удэ и другие. По всем объектам мы направили запросы в муниципалитеты с просьбой установить ограждение и исключить доступ граждан. Кроме этого, мы запросили наличие реестра заброшенных строений и меры, предпринимаемые по ним. Если есть собственник, то нужно с него спрашивать, если земля в муниципальной собственности, то должен быть регламент работ, постановка на учет таких объектов, передача в аренду третьим лицам или их продажа», - прокомментировал член регионального штаба Народного фронта в Бурятии Дмитрий Замолотских.Фото: ОНФ