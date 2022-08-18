Общество 18.08.2022 в 08:16

В Улан-Удэ в двух ДТП пострадали две женщины-пешехода

Водители сбивших их иномарок «Хонда Аккорд» и «Фольксваген Гольф»оказались 32-летними ровесниками

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В Улан-Удэ в двух ДТП пострадали две женщины-пешехода
В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 32 аварии с механическими повреждениями машин, в том числе ДТП с пострадавшими. Оба происшествия связаны с наездами на пешеходов, сообщили в республиканской ГИБДД .

Утром в Улан-Удэ 32-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» в районе дома № 64 по ул. Павлова совершил наезд на пешехода 1966 года рождения. В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована в БСМП.



Около 5 часов вечера 32-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф», следуя по ул. Комарова на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода 1937 года рождения. В результате ДТП пожилая женщина с травмами госпитализирована в БСМП.

Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 370 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 19 водителей с признаками опьянения. Камерами ЦАФАП ГИБДД зафиксировано 800 нарушений ПДД.

Фото: ГИБДД
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