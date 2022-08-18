Общество 18.08.2022 в 08:37

В Бурятии будут судить «черных» лесорубов, напавших на полицейских

Злоумышленники пытались забрать у сотрудников полиции вещественные доказательства, изъятые по уголовному делу о незаконной рубке  
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии будут судить «черных» лесорубов, напавших на полицейских
В Бурятии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых жителей поселка Николаевский Тарбагатайского района. Они обвиняются в «применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, и угрозе применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщили в прокуратуре республики.  

По версии следствия, в апреле нынешнее года года в лесном массиве вблизи поселка Николаевский четверо местных жителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались забрать у сотрудников полиции вещественные доказательства, изъятые по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений. Кроме того, они высказывали угрозы применения насилия в адрес женщины-следователя и оперуполномоченного полиции.

По приезду полицейского автомобиля для транспортировки вещественных доказательств, злоумышленники разбили лобовое стекло камнями и бутылками. После чего, один из обвиняемых набросился на водителя, нанес ему удары ногой и кулаками, затем попытался навести травматический пистолет на сотрудника полиции. В это время трое других обвиняемых, вооружившись палками и камнями, набросились на участкового уполномоченного полиции, который обезвредил нападавших.

Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Уголовное дело направлено в Тарбагатайский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: МВД по Бурятии

Теги
преступность полицейские нападение

Все новости

Житель Бурятии ответил за карасей рублями
18.08.2022 в 09:22
В Бурятии будут судить «черных» лесорубов, напавших на полицейских
18.08.2022 в 08:37
В Улан-Удэ в двух ДТП пострадали две женщины-пешехода
18.08.2022 в 08:16
Дворцы для бомжей и наркоманов
18.08.2022 в 07:57
В Бурятию возвращается маски-шоу
17.08.2022 в 20:47
В Бурятии продолжают прием заявок на гранты для обрабатывающей промышленности
17.08.2022 в 17:07
В Бурятии перед судом предстанут трое убийц из бара
17.08.2022 в 16:53
В Улан-Удэ приводятся в порядок зелёные насаждения
17.08.2022 в 16:38
«Еще раз оценить свои позиции, сформировать планы, выставить ориентиры»
17.08.2022 в 15:35
В Улан-Удэ директор турфирмы подозревается в присвоении денег клиентов
17.08.2022 в 13:22
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 августа

Читайте также
Житель Бурятии ответил за карасей рублями
Он возместил ущерб водно-биологическим ресурсам Байкала
18.08.2022 в 09:22
В Улан-Удэ в двух ДТП пострадали две женщины-пешехода
Водители сбивших их иномарок «Хонда Аккорд» и «Фольксваген Гольф»оказались 32-летними ровесниками

18.08.2022 в 08:16
Дворцы для бомжей и наркоманов
Активисты Народного фронта призвали власти принять меры по заброшенным зданиям в Бурятии
18.08.2022 в 07:57
В Бурятию возвращается маски-шоу
В республике введены дополнительные профилактические меры против COVID-19
17.08.2022 в 20:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru