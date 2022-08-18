В Бурятии будут судить «черных» лесорубов, напавших на полицейских

В Бурятии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых жителей поселка Николаевский Тарбагатайского района. Они обвиняются в «применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, и угрозе применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщили в прокуратуре республики.По версии следствия, в апреле нынешнее года года в лесном массиве вблизи поселка Николаевский четверо местных жителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались забрать у сотрудников полиции вещественные доказательства, изъятые по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений. Кроме того, они высказывали угрозы применения насилия в адрес женщины-следователя и оперуполномоченного полиции.По приезду полицейского автомобиля для транспортировки вещественных доказательств, злоумышленники разбили лобовое стекло камнями и бутылками. После чего, один из обвиняемых набросился на водителя, нанес ему удары ногой и кулаками, затем попытался навести травматический пистолет на сотрудника полиции. В это время трое других обвиняемых, вооружившись палками и камнями, набросились на участкового уполномоченного полиции, который обезвредил нападавших.Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 5 лет.Уголовное дело направлено в Тарбагатайский районный суд для рассмотрения по существу.Фото: МВД по Бурятии