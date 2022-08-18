Общество 18.08.2022 в 09:22

Житель Бурятии ответил за карасей рублями

Он возместил ущерб водно-биологическим ресурсам Байкала
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Текст: Номер один
Житель Бурятии ответил за карасей рублями
По 115 рублей за одного карася – вроде и не очень дорого, если пожарить несколько рыбешек на ужин. Но в Баргузинском районе Бурятии судебные приставы взыскали с 27-летнего жителя села Адамово 60 тыс руб, как ущерб, причиненный преступлением водно-биологическим ресурсам, сообщили в республиканском управлении ФССП.

Как стало известно, молодой человек в отсутствие разрешительных документов вместе с двумя односельчанами выловил сетями 520 карасей в месте их нереста на реке Баргузин. Незаконные действия повлекли сокращение численности популяции рыбы и причинили вред природно-ресурсному потенциалу реки Баргузин и озера Байкал. Мужчину вместе с сообщниками поймали с поличным и осудили за незаконную добычу водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий и способов массового истребления рыбы в местах нереста в особо крупном размере.

В Баргузинском отделении судебных приставов в отношении браконьера возбудили исполнительное производство о взыскании с него ущерба в размере 60 тыс руб в пользу Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. В рамках исполнительного производства судебные приставы обратили взыскание на расчетные счета должника и временно ограничили в праве выезда за пределы России. После применения ограничительных мер должник сумму ущерба возместил в полном объеме.

Отметим, за 7 месяцев текущего года судебные приставы Управления Федеральной  службы судебных приставов по Республики Бурятия взыскали в бюджет свыше 9 млн руб ущерба, причиненного преступлением в сфере рыболовства.


Фото: пресс-служба Управления ФССП России по Республике Бурятия

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