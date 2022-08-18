Общество 18.08.2022 в 10:29

В школы Улан-Удэ поступает оборудование на 100 млн рублей

Поставка осуществляется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
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Текст: Нина Павлова
В школы Улан-Удэ поступает оборудование на 100 млн рублей
ulan-ude-info.ru
На этой неделе в 30 образовательных учреждений Улан-Удэ началась поставка оборудования по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В 2022 году его стоимость составляет более 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

«Образовательные учреждения, чьи заявки прошли одобрение, до конца сентября должны получить все необходимое для реализации своих проектов по дополнительному образованию. Заявки прошли у 12-ти учреждений дополнительного образования и у 18-ти общеобразовательных школ города»

- рассказала начальник отдела дополнительного образования Комитета по образованию Ирина Басхаева. 

К примеру, «Станция юных техников г. Улан-Удэ» получила мебель и различную технику на 3,9 млн рублей.



Учреждение получило различные наборы для занятий начальным техническим моделированием «Школа мастеров», «Конструирование», «Робототехника средний уровень», «Компьютерная графика с применением VR-технологий «Арт-Граф», «Студия декоративно-прикладного творчества».   Кроме этого, количество обучающихся здесь увеличится с 1616 до 2116 человек.

«Мы реализуем образовательный проект «От игрушки механической до кораблей космических». Такое направление, как инженерные классы, мы реализуем совместно с авиационным заводом, с лицеем №27. Также у нас появятся новые направления: теоретическая аэродинамика, конструирование самолетов, а также поможем выстроить профильную предпрофессиональную траекторию наших учащихся. Мы дадим возможность ребятам определиться, что им по душе»

- рассказал директор Станции юных техников г. Улан-Удэ Павел Филатов. 

В школу №40 пришло оборудование для театрального кружка - электрическое пианино, балалайка, наборы народных инструментов, зеркала, для кружка по экологическому образованию «Юный биолог» - два электронных микроскопа, два ноутбука, штатив, столы и стулья, шкаф. В скором времени ожидается мебель и все необходимое для реализации программы дополнительного образования «Виртуальный музей». Стоимость оборудования составляет около 3 млн рублей.  



В Комитете по образованию отметили, что благодаря реализации нацпроекта «Образование», в этом году в 30-ти образовательных учреждениях Улан-Удэ будет создано еще более 10 тысяч новых мест дополнительного образования детей, 65 кабинетов будут оборудованы в соответствии с требованиями единого визуального стиля. 



Напомним, в рамках национального проекта «Образование» в школах и учреждениях дополнительного образования Улан-Удэ в 2020-2021 гг. было создано 17364 мест на сумму более 100 млн рублей. Кабинеты оборудованы по социально-педагогическому, техническому, естественно-научному, физкультурно-спортивному, художественному и туристско-краеведческому направлениям.
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