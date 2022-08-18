В Улан-Удэ молодой человек ухитрился обокрасть двух близнецов

В Улан-Удэ сотрудникам вневедомственной охраны поступила информация о том, что в Железнодорожном районе происходит драка, сообщили в республиканском управлении Росгвардии .Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили на месте двух потерпевших братьев - близнецов. Братья рассказали, что когда возвращались домой ночью с работы, к ним подошел молодой человек и украл их вещи.Сотрудники группы задержания посадили потерпевших на борт и поехали отрабатывать территорию. Недалеко от места происшествия возле подъезда жилого дома был обнаружен подозреваемый. Увидев сотрудников правопорядка, он скинул часть краденых вещей: внешний аккумулятор, беспроводные наушники и электронные сигареты.Росгвардейцы задержали 19-летнего молодого человека. При нем были украденный рюкзак, в котором находилось 4500 рублей. Общий ущерб составил около 24 тысяч рублей. Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.Фото: Росгвардия