Общество 18.08.2022 в 11:30

В Улан-Удэ сквер по проспекту 50-летия Октября превратили в "помойку"

Местные жители не понимают, почему уполномоченные лица не спешат наводить там порядок
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ сквер по проспекту 50-летия Октября превратили в "помойку"
В Улан-Удэ жители проспекта 50-летия Октября поделились фотографиями так называемого сквера неподалеку от дома №12. По словам автора поста - оазис превратили в обыкновенную помойку и туалет. И никто не спешит навести там порядок.

«Проспект 50-летия Октября,12. Скверик превратился в помойку. Везде *** (человеческое), бутылки, пакеты»

- написал аноним.
В доказательство он приложил несколько фото. Вид действительно удручающий.







В комментариях к посту пользователи поддержали автора и справедливо заметили, что в городе катастрофически не хватает туалетов.

«С туалетами нужно решать проблемы, а так приспичит, куда, под куст»


Но нашлись и те, кто предложил анониму начать с себя.

«Ну так уберите сами, начните менять мир с себя, так как других людей вы не измените. А другие люди если захотят то возьмут с вас пример»

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