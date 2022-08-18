Общество 18.08.2022 в 11:30
В Улан-Удэ сквер по проспекту 50-летия Октября превратили в "помойку"
Местные жители не понимают, почему уполномоченные лица не спешат наводить там порядок
Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ жители проспекта 50-летия Октября поделились фотографиями так называемого сквера неподалеку от дома №12. По словам автора поста - оазис превратили в обыкновенную помойку и туалет. И никто не спешит навести там порядок.
В комментариях к посту пользователи поддержали автора и справедливо заметили, что в городе катастрофически не хватает туалетов.
Но нашлись и те, кто предложил анониму начать с себя.
В доказательство он приложил несколько фото. Вид действительно удручающий.
«Проспект 50-летия Октября,12. Скверик превратился в помойку. Везде *** (человеческое), бутылки, пакеты»- написал аноним.
В комментариях к посту пользователи поддержали автора и справедливо заметили, что в городе катастрофически не хватает туалетов.
«С туалетами нужно решать проблемы, а так приспичит, куда, под куст»
Но нашлись и те, кто предложил анониму начать с себя.
«Ну так уберите сами, начните менять мир с себя, так как других людей вы не измените. А другие люди если захотят то возьмут с вас пример»