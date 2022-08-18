В Улан-Удэ сквер по проспекту 50-летия Октября превратили в "помойку"

«Проспект 50-летия Октября,12. Скверик превратился в помойку. Везде *** (человеческое), бутылки, пакеты» - написал аноним.

«С туалетами нужно решать проблемы, а так приспичит, куда, под куст»

«Ну так уберите сами, начните менять мир с себя, так как других людей вы не измените. А другие люди если захотят то возьмут с вас пример»

В Улан-Удэ жители проспекта 50-летия Октября поделились фотографиями так называемого сквера неподалеку от дома №12. По словам автора поста - оазис превратили в обыкновенную помойку и туалет. И никто не спешит навести там порядок.В доказательство он приложил несколько фото. Вид действительно удручающий.В комментариях к посту пользователи поддержали автора и справедливо заметили, что в городе катастрофически не хватает туалетов.Но нашлись и те, кто предложил анониму начать с себя.