Общество 18.08.2022 в 11:56
В районах Бурятии возобновляют работу "ковидных" волонтеров
Они доставляют лекарства и продукты заболевшим, контактным, а также маломобильным жителям
Текст: Нина Павлова
В Иволгинском районе Бурятии с 17 августа возобновили работу волонтеров. Они доставляют лекарства и продукты заболевшим коронавирусом, контактным, пожилым жителям старше 65 лет, а также маломобильным гражданам. Об этом сообщает паблик Иволга-инфо. 24/7.
Напомним, за последние сутки в Бурятии зарегистрировано 276 новых случаев коронавируса. Один пациент скончался. В республике введен масочный режим в общественных местах, поликлиниках и на массовых мероприятиях в закрытых помещениях.
Напомним, за последние сутки в Бурятии зарегистрировано 276 новых случаев коронавируса. Один пациент скончался. В республике введен масочный режим в общественных местах, поликлиниках и на массовых мероприятиях в закрытых помещениях.
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