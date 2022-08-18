Общество 18.08.2022 в 12:23
В Октябрьском районе Улан-Удэ 50 тысяч горожан останутся без холодного водоснабжения
На магистральном водоводе заменят две запорные арматуры, которые были введены в эксплуатацию ещё в 1986 году
Текст: Нина Павлова
«Водоканал» завершил плановую подготовку спецтехники, объектов и ремонтных бригад к отключению холодного водоснабжения в Октябрьском районе. К 16.00 на объект начнёт прибывать спецтехника и необходимое оборудование. Отключение холодной воды начнётся с 20.00, согласно запланированного графика, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Напомним, 18 августа специалистами «Водоканала» будут проведены мероприятия на магистральном водоводе по замене двух старых запорных арматур, диаметром 800мм, которые были введены в эксплуатацию ещё в 1986 году. Из-за работ под отключение попадает около 50 тысяч человек. Подвоз воды будет организован - в настоящее время идёт подготовка автоцистерн.
Телефон круглосуточной диспетчерской службы МУП «Водоканал»: 44-00-00, 44-10-33
Напомним, 18 августа специалистами «Водоканала» будут проведены мероприятия на магистральном водоводе по замене двух старых запорных арматур, диаметром 800мм, которые были введены в эксплуатацию ещё в 1986 году. Из-за работ под отключение попадает около 50 тысяч человек. Подвоз воды будет организован - в настоящее время идёт подготовка автоцистерн.
«Новая запорная арматура, в случае каких-либо внештатных ситуаций на водоводе позволит оперативно выполнить переключение линии на сетях водоснабжения. Все мероприятия запланированы и будут выполнены по программе проведения капитальных ремонтов. Устанавливается современное и качественное оборудование, технические характеристики которого повышают в разы эксплуатационную надёжность сетей. Срок службы новых запорных арматур не менее 30 лет»- говорит директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.
Телефон круглосуточной диспетчерской службы МУП «Водоканал»: 44-00-00, 44-10-33
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