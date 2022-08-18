В Октябрьском районе Улан-Удэ 50 тысяч горожан останутся без холодного водоснабжения

«Новая запорная арматура, в случае каких-либо внештатных ситуаций на водоводе позволит оперативно выполнить переключение линии на сетях водоснабжения. Все мероприятия запланированы и будут выполнены по программе проведения капитальных ремонтов. Устанавливается современное и качественное оборудование, технические характеристики которого повышают в разы эксплуатационную надёжность сетей. Срок службы новых запорных арматур не менее 30 лет» - говорит директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.

«Водоканал» завершил плановую подготовку спецтехники, объектов и ремонтных бригад к отключению холодного водоснабжения в Октябрьском районе. К 16.00 на объект начнёт прибывать спецтехника и необходимое оборудование. Отключение холодной воды начнётся с 20.00, согласно запланированного графика, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.Напомним, 18 августа специалистами «Водоканала» будут проведены мероприятия на магистральном водоводе по замене двух старых запорных арматур, диаметром 800мм, которые были введены в эксплуатацию ещё в 1986 году. Из-за работ под отключение попадает около 50 тысяч человек. Подвоз воды будет организован - в настоящее время идёт подготовка автоцистерн.