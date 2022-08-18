В июле годовая инфляция в Бурятии замедлилась

В Бурятии годовая инфляция снижается четвертый месяц подряд. В июле показатель составил 16,5%. Это на 0,59% меньше по сравнению с июнем. При этом она оставалась выше показателей по Дальневосточному федеральному округу (13,83%) и в целом по России (15,10%).Замедление инфляции в регионе в основном определили такие факторы, как укрепление рубля, расширение предложения отдельных товаров, снижение спроса жителей республики на некоторые виды продукции, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Центробанка РФ.«Запрет на вывоз из России необработанного леса, ограничение экспорта в недружественные страны круглых лесоматериалов, сырья для производства бумаги и фанеры переориентировали российских лесозаготовителей на отечественного потребителя. Поставки древесины на внутренний рынок выросли, и это дало плоды — цены на пиломатериалы начали снижаться. К примеру, обрезные доски, древесно-стружечные и ориентированно-стружечные плиты в магазинах республики в июле стоили дешевле, чем год назад.Бытовая техника и электроника в годовом выражении подорожала, но меньшими темпами по сравнению с июнем. Здесь сказались два фактора: укрепление курса рубля и длительные промоакции со стороны производителей для стимулирования продаж.Уменьшение годового темпа роста цен отмечалось и в сфере продовольственных товаров. Медленней стали расти цены на яблоки, груши, бананы, цитрусовые, помидоры, чеснок. А виноград, капуста, огурцы, свёкла и вовсе подешевели в годовом выражении. Одна из причин — обнулены ввозные таможенные пошлины на многие виды импортных овощей и фруктов. Вклад внесли и бурятские аграрии — в этом году они нарастили объемы производства плодоовощной продукции, в том числе ранних сортов корнеплодов. Увеличение поставок местных овощей на региональный рынок благоприятно повлияло на стоимость этих продуктов для конечных потребителей.Снизился годовой прирост цен на сахар, мясные консервы, овсяную и перловую крупы. На фоне ажиотажного спроса в начале весны жители Бурятии закупились такими товарами впрок — теперь спрос упал, а цены замедлили свой рост», - комментирует заместитель управляющего Отделением-НБ Республика Бурятия Банка России Виталий Пономарев.В целом непродовольственная инфляция в Бурятии в июле уменьшилась до 18,9%, в продовольственной сфере — до 17,5%. В сегменте услуг она ускорилась до 10,4%.Годовой темп прироста цен на продовольственные товары снизился до 17,48% в июле после 18,46% в июне. Основной вклад в снижение по-прежнему оказывала динамика цен на плодоовощную продукцию.Произошедшие ранее укрепление рубля и обнуление правительством России таможенных пошлин на ввоз отдельных видов импортных овощей и фруктов способствовали уменьшению годовых темпов прироста цен на яблоки, груши, апельсины, лимоны, бананы, помидоры, чеснок. А виноград и капуста в июле подешевели в годовом выражении. На фоне более высокого по сравнению с прошлым годом урожая ранних сортов корнеплодов в республике замедлился годовой рост цен на картофель и снизились в годовом выражении цены на свёклу.В июле продолжилась коррекция цен на отдельные группы товаров после временного повышения в марте. Так, наличие у населения ранее сформированных на фоне ажиотажного спроса в начале весны запасов, а также высокая насыщенность рынка отечественной продукцией продолжили замедлять годовой рост цен на мясные консервы, сахар, овсяную и перловую крупы.Вместе с тем рост затрат переработчиков молока в условиях перебоев в поставках упаковки Tetra Pak определил дальнейшее ускорение годового роста цен на продукцию, фасуемую в этот вид упаковки, в частности на стерилизованное молоко и йогурты.Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары уменьшился до 18,89% в июле после 20,05% в июне.Укрепление рубля в предыдущие месяцы способствовало дальнейшей коррекции цен на товары длительного пользования после резкого их подорожания в начале весны. В результате уменьшились годовые темпы прироста цен на холодильники, стиральные и швейные машины, бытовые плиты, телевизоры, компьютеры, смартфоны. Кроме того, в регионе для стимулирования продаж проводились длительные промоакции, что дополнительно повлияло на динамику цен.Экспортные ограничения повлияли на расширение предложения металлов и продуктов переработки древесины на внутреннем рынке. Это привело к тому, что в июле усилилось снижение в годовом выражении цен на металлочерепицу, уменьшился темп прироста цен на мойки из нержавеющей стали, а годовой рост цен на пиломатериалы сменился снижением.Годовой прирост цен на услуги увеличился с 9,30% в июне до 10,41% в июле.Увеличились темпы прироста цен на жилищно-коммунальные услуги. Это связано с проведением индексации тарифов с 1 июля 2022 года на ряд услуг в большем размере, чем в июле прошлого года.Перебои с поставками запчастей к самолетам повлияли на увеличение затрат авиакомпаний на обслуживание парка воздушных судов, что способствовало повышению годового темпа прироста цен на авиабилеты. Дополнительное влияние на динамику цен на авиабилеты оказало повышение спроса на внутренний туризм — пассажиропоток в регионе вырос более чем на треть по сравнению с прошлым годом. В свою очередь, растущий спрос населения на отдых в стране, в том числе на побережье озера Байкал, отразился на увеличении годовых темпов прироста цен на санаторно-оздоровительные услуги.По прогнозу Банка России, к концу 2022 года общая годовая инфляция составит в целом по стране 12–15%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она снизится до 5–7% в следующем году и вернется к 4% в 2024 году.Фото: Отделение-НБ Республика Бурятия Банка России