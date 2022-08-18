Общество 18.08.2022 в 12:49
В Улан-Удэ появится сквер в честь серебра в воде
Одновременно он будет носить и имя легендарного директора «Водоканала»
Текст: Номер один
Сквер «Серебряной воды» имени Л.Д. Ткаченко именно такое название будет носить новый сквер в центре Улан-Удэ. Городской «Водоканал» подвёл итоги конкурса на лучшее название нового сквера, расположенного возле центрального офиса предприятия, сообщили в городской администрации.
«Из огромного числа названий-претендентов, мы в итоге выбрали всего три - сквер «Серебряной воды», «Кристальный» и «Время перемен». По итогам открытого голосования, сквер «Серебряной воды» набрал больше всего голосов - больше 60%. При этом самыми популярными предложениями стали идеи назвать сквер «Оазис», «Источник», «Водолей», «Родник» - их предлагал каждый третий из конкурсантов. Выражаем особую благодарность всем горожанам, которые приняли участие в нашем конкурсе», - сказал директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.
Однако главным победителем конкурса, который и выиграл денежный сертификат на оплату услуг холодного водоснабжения и водоотведения в размере 10 тысяч рублей, стал Евгений Тян. Его предложение - сквер «Серебряной воды» признано лучшим.
По словам самого победителя, вдохновением для него стали последние новости предприятия о том, что в улан-удэнской водопроводной воде обнаружено серебро. «У нас самая вкусная в мире вода, настоящая, живая! Поэтому назвать сквер в честь «Серебряной воды», тем самым подчеркнуть ее высочайшее качество, мне кажется, будет правильно, тем более в сквере, впервые в нашем городе, будет и питьевой фонтан. Ощутить вкус нашей неповторимой воды сможет любой желающий», - говорит победитель конкурса Евгений Тян.
При этом директор предприятия предложил присвоить скверу около «Водоканала» имя одного из самых уважаемых людей нашей республики - Леонида Дмитриевича Ткаченко, почётного работника ЖКХ России, который много сделал для развития всего водопроводно-канализационного хозяйства Бурятии.
Бoльшe 40 лeт Леонид Ткаченко пpopaбoтaл нa paзныx дoлжнocтяx в cфepe тeплo- и вoдocнaбжeния и бeccмeннo pyкoвoдил «Boдoкaнaлoм» нa пpoтяжeнии 27 лeт, нaчинaя c 1978 гoдa, a в 2005 гoдy вышeл нa зacлyжeнный oтдыx.
Имeннo при Леониде Дмитриевиче была ввeдeнa в paбoтy втopaя oчepeдь цeнтpaлизoвaннoгo вoдocнaбжeния - нoвыe гoлoвныe coopyжeния нa oстрове Cпaccкoм, пocтpoeнo двa бoльшиx вoдoвoдa диаметром 1000мм нa TЭЦ-1 и в Oктябpьcкoм paйoнe Улaн-Удэ, a тaкжe ввeдeн в экcплyaтaцию гoлoвнoй кaнaлизaциoнный кoллeктop пo yлице Бopcoeвa. Oн pyкoвoдил cтpoитeльcтвoм лeвoбepeжныx oчиcтныx coopyжeний в мкpн Coтникoвo и cтpoитeльcтвoм втopoй oчepeди пpaвoбepeжныx oчиcтныx в мкpн Cтeклoзaвoд. В 1988 гoдy былo cпpoeктиpoвaнo и вoзвeдeнo нынeшнee цeнтpaльнoe здaниe «Boдoкaнaлa», напротив которого и расположился новый сквер.
Напомним, в середине июля этого года городской «Водоканал» возобновил благоустройство сквера, расположенного по улице Красноармейская,24.
На специальную площадку планируется высадить зеленый газон и кустарники, сделать деревянные скамейки, уложить специальную плитку, установить в центре площадки фонтан и один питьевой фонтанчик.
Будущий сквер планировали построить ещё в 2017 году. Тогда же администрацией города был выделен участок и высажены кустарники. Однако, проект так и не был реализован. Лишь только в этом году по распоряжению председателя Комитета городского хозяйства, вице-мэра - Сергея Гашева стройка была возобновлена. Планируется, что открытие сквера «Серебряной воды» им. Л.Д. Ткаченко произойдёт уже в августе. Все работы проводятся силами сотрудников «Водоканала».
Фото: ulan-ude-info.ru
«Из огромного числа названий-претендентов, мы в итоге выбрали всего три - сквер «Серебряной воды», «Кристальный» и «Время перемен». По итогам открытого голосования, сквер «Серебряной воды» набрал больше всего голосов - больше 60%. При этом самыми популярными предложениями стали идеи назвать сквер «Оазис», «Источник», «Водолей», «Родник» - их предлагал каждый третий из конкурсантов. Выражаем особую благодарность всем горожанам, которые приняли участие в нашем конкурсе», - сказал директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.
Однако главным победителем конкурса, который и выиграл денежный сертификат на оплату услуг холодного водоснабжения и водоотведения в размере 10 тысяч рублей, стал Евгений Тян. Его предложение - сквер «Серебряной воды» признано лучшим.
По словам самого победителя, вдохновением для него стали последние новости предприятия о том, что в улан-удэнской водопроводной воде обнаружено серебро. «У нас самая вкусная в мире вода, настоящая, живая! Поэтому назвать сквер в честь «Серебряной воды», тем самым подчеркнуть ее высочайшее качество, мне кажется, будет правильно, тем более в сквере, впервые в нашем городе, будет и питьевой фонтан. Ощутить вкус нашей неповторимой воды сможет любой желающий», - говорит победитель конкурса Евгений Тян.
При этом директор предприятия предложил присвоить скверу около «Водоканала» имя одного из самых уважаемых людей нашей республики - Леонида Дмитриевича Ткаченко, почётного работника ЖКХ России, который много сделал для развития всего водопроводно-канализационного хозяйства Бурятии.
Бoльшe 40 лeт Леонид Ткаченко пpopaбoтaл нa paзныx дoлжнocтяx в cфepe тeплo- и вoдocнaбжeния и бeccмeннo pyкoвoдил «Boдoкaнaлoм» нa пpoтяжeнии 27 лeт, нaчинaя c 1978 гoдa, a в 2005 гoдy вышeл нa зacлyжeнный oтдыx.
Имeннo при Леониде Дмитриевиче была ввeдeнa в paбoтy втopaя oчepeдь цeнтpaлизoвaннoгo вoдocнaбжeния - нoвыe гoлoвныe coopyжeния нa oстрове Cпaccкoм, пocтpoeнo двa бoльшиx вoдoвoдa диаметром 1000мм нa TЭЦ-1 и в Oктябpьcкoм paйoнe Улaн-Удэ, a тaкжe ввeдeн в экcплyaтaцию гoлoвнoй кaнaлизaциoнный кoллeктop пo yлице Бopcoeвa. Oн pyкoвoдил cтpoитeльcтвoм лeвoбepeжныx oчиcтныx coopyжeний в мкpн Coтникoвo и cтpoитeльcтвoм втopoй oчepeди пpaвoбepeжныx oчиcтныx в мкpн Cтeклoзaвoд. В 1988 гoдy былo cпpoeктиpoвaнo и вoзвeдeнo нынeшнee цeнтpaльнoe здaниe «Boдoкaнaлa», напротив которого и расположился новый сквер.
Напомним, в середине июля этого года городской «Водоканал» возобновил благоустройство сквера, расположенного по улице Красноармейская,24.
На специальную площадку планируется высадить зеленый газон и кустарники, сделать деревянные скамейки, уложить специальную плитку, установить в центре площадки фонтан и один питьевой фонтанчик.
Будущий сквер планировали построить ещё в 2017 году. Тогда же администрацией города был выделен участок и высажены кустарники. Однако, проект так и не был реализован. Лишь только в этом году по распоряжению председателя Комитета городского хозяйства, вице-мэра - Сергея Гашева стройка была возобновлена. Планируется, что открытие сквера «Серебряной воды» им. Л.Д. Ткаченко произойдёт уже в августе. Все работы проводятся силами сотрудников «Водоканала».
Фото: ulan-ude-info.ru