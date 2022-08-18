В Улан-Удэ к 16 годам колонии строгого режима приговорен насильник и убийца

Шестнадцать лет в колонии строгого режима проведет приговора 49-летний житель Улан-Удэ, признанный виновным в «насильственных действиях сексуального характера» и в «убийстве, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии. Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел управления доказательства Верховный суд Бурятии счел достаточными для вынесения приговора насильнику и убийце.Следствием и судом установлено, что мужчина проживал на окраине Улан-Удэ. В ночь на 24 сентября 2019 года он пришел на территорию соседнего пригородного садового товарищества, где повстречал незнакомую женщину и стал распивать с ней спиртные напитки на заброшенном земельном участке.Спустя некоторое время пьяный мужчина стал требовать от незнакомки интимных отношений. Это привело к ссорн, в ходе которой злоумышленник напал на женщину, избил, сорвал с нее одежду и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Затем он нанес острым концом свечного ключа для бензопилы, который носил с собой, потерпевшей множество ударов по груди и голове, после чего задушил шнурком от оберега, висевшим у нее на шее, и скрылся с места происшествия.Преступление, совершенное в условиях неочевидности, долгое время оставалось нераскрытым. Изъятые в ходе осмотра места происшествия вещи потерпевшей и другие предметы направлялись на исследование в лабораторию, однако выявить на них биологические объекты других людей экспертам изначально не удалось.Следователь назначил повторную молекулярно-генетическую экспертизу в Судебно-экспертный центр Следственного комитета. При ее проведении на шнурке от оберега, а также на нижнем белье потерпевшей и на других вещах обнаружены биологические следы, содержавшие генетический код, при помощи которого удалось выйти на след злоумышленника, изобличить его и произвести задержание.Колотые повреждения на теле женщины были причинены специфическим острым предметом. Каким именно, на тот момент было неизвестно. Но при допросе задержанный мужчина указал на ключ от бензопилы, который находился у него дома. В ходе медико-криминалистического сравнения эксперты подтвердили, что данный ключ мог являться орудием преступления.Фото: pixabay.com