Общество 18.08.2022 в 14:40

В Улан-Удэ к 16 годам колонии строгого режима приговорен насильник и убийца

Найти его, спустя годы, помогла молекулярно-генетическая экспертиза в Судебно-экспертном центре Следственного комитета
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ к 16 годам колонии строгого режима приговорен насильник и убийца
Шестнадцать лет в колонии строгого режима проведет приговора 49-летний  житель Улан-Удэ, признанный виновным в «насильственных действиях сексуального характера» и в «убийстве, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии. Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел управления  доказательства Верховный суд Бурятии счел достаточными для вынесения приговора насильнику и убийце.

Следствием и судом установлено, что мужчина проживал на окраине Улан-Удэ. В ночь на 24 сентября 2019 года он пришел на территорию соседнего пригородного садового товарищества, где повстречал незнакомую женщину и стал распивать с ней спиртные напитки на заброшенном земельном участке.

Спустя некоторое время пьяный мужчина стал требовать от незнакомки интимных отношений. Это привело к ссорн, в ходе которой злоумышленник напал на женщину, избил, сорвал с нее одежду и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Затем он нанес острым концом свечного ключа для бензопилы, который носил с собой, потерпевшей множество ударов по груди и голове, после чего задушил шнурком от оберега, висевшим у нее на шее, и скрылся с места происшествия.

Преступление, совершенное в условиях неочевидности, долгое время оставалось нераскрытым. Изъятые в ходе осмотра места происшествия вещи потерпевшей и другие предметы направлялись на исследование в лабораторию, однако выявить на них биологические объекты других людей экспертам изначально не удалось.

Следователь назначил повторную молекулярно-генетическую экспертизу в Судебно-экспертный центр Следственного комитета. При ее проведении на шнурке от оберега, а также на нижнем белье потерпевшей и на других вещах обнаружены биологические следы, содержавшие генетический код, при помощи которого удалось выйти на след злоумышленника, изобличить его и произвести задержание.

Колотые повреждения на теле женщины были причинены специфическим острым предметом. Каким именно, на тот момент было неизвестно. Но при допросе задержанный мужчина указал на ключ от бензопилы, который находился у него дома. В ходе медико-криминалистического сравнения эксперты подтвердили, что данный ключ мог являться орудием преступления.

Фото: pixabay.com
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