Общество 18.08.2022 в 15:32
В карету скорой помощи Заиграевской ЦРБ врезался пьяный таксист
Это третье ДТП со скорыми в Заиграевском районе за полгода, предыдущие имели аналогичный сценарий
Текст: Номер один
В Бурятии в райцентре Заиграево в ночь на 18 августа водитель такси, находящийся в сильном алкогольном опьянении, врезался в машину скорой медицинской помощи. Пострадавших нет, сообщили в минздраве республики.
«Не знаю, что происходит в нашем районе с людьми, почему они садятся пьяными за руль? Как бы то ни было, а в нашем автопарке скорых, спасающих жизни, теперь минус одна машина!», - комментирует инцидент исполняющая обязанности главного врача Заиграевской центральной районной больницы Александра Эрдынеева.
Это третье ДТП со скорыми в Заиграевском районе за полгода. Предыдущие аварии также произошли с участием пьяных водителей личных авто.
Фото: pixabay.com
«Не знаю, что происходит в нашем районе с людьми, почему они садятся пьяными за руль? Как бы то ни было, а в нашем автопарке скорых, спасающих жизни, теперь минус одна машина!», - комментирует инцидент исполняющая обязанности главного врача Заиграевской центральной районной больницы Александра Эрдынеева.
Это третье ДТП со скорыми в Заиграевском районе за полгода. Предыдущие аварии также произошли с участием пьяных водителей личных авто.
Фото: pixabay.com
Тегиинцидент ДТП скорая помощь