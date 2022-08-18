Общество 18.08.2022 в 15:32

В карету скорой помощи Заиграевской ЦРБ врезался пьяный таксист

Это третье ДТП со скорыми в Заиграевском районе за полгода, предыдущие имели аналогичный сценарий
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Текст: Номер один
В карету скорой помощи Заиграевской ЦРБ врезался пьяный таксист
В Бурятии в райцентре Заиграево в ночь на 18 августа водитель такси, находящийся в сильном алкогольном опьянении, врезался в машину скорой медицинской помощи. Пострадавших нет, сообщили в минздраве республики.

«Не знаю, что происходит в нашем районе с людьми, почему они садятся пьяными за руль? Как бы то ни было, а в нашем автопарке скорых, спасающих жизни, теперь минус одна машина!», - комментирует инцидент  исполняющая обязанности главного врача Заиграевской центральной районной больницы Александра Эрдынеева.

Это третье ДТП со скорыми в Заиграевском районе за полгода. Предыдущие аварии также произошли с участием пьяных водителей личных авто.

Фото: pixabay.com
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