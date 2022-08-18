В карету скорой помощи Заиграевской ЦРБ врезался пьяный таксист

В Бурятии в райцентре Заиграево в ночь на 18 августа водитель такси, находящийся в сильном алкогольном опьянении, врезался в машину скорой медицинской помощи. Пострадавших нет, сообщили в минздраве республики.«Не знаю, что происходит в нашем районе с людьми, почему они садятся пьяными за руль? Как бы то ни было, а в нашем автопарке скорых, спасающих жизни, теперь минус одна машина!», - комментирует инцидент исполняющая обязанности главного врача Заиграевской центральной районной больницы Александра Эрдынеева.Это третье ДТП со скорыми в Заиграевском районе за полгода. Предыдущие аварии также произошли с участием пьяных водителей личных авто.Фото: pixabay.com