В Бурятии фермера, отравившего поля экскрементами, три года не могут заставить ликвидировать ущерб

«Фекальный скандал» на сельскохозяйственных землях, возникший в Иволгинском районе года три назад, до сих пор не урегулирован. Более того, он находится не в «спящем» состоянии, а развивается, выходя на все новые рубежи.Напомним, что на проблему обратили внимание после того, как жители Иволгинского села Сужа, что находится невдалеке от границы Улан-Удэ, начали бить тревогу – на местных полях кто-то разместил массу фекалий. «Номер один» не раз писал об этом деле.«Вывалили, видимо, в качестве удобрения. Лежат под открытым небом. Примерно, 150 - 200 «КамАЗов». Дышать стало практически нечем. Население просто задыхается от вони. Окна не открыть. Как дождь пройдет, размочит, вообще становится невозможно, жара, испарения», - рассказывала тогда о проблемах местная пенсионерка Евдокия Иванова.Позднее на все это вывалили много опилок. Наверное, хотели заглушить дикий запах.«Теперь они разогреваются и самовоспламеняются. Через каждые несколько дней жителям приходится вызывать пожарных, чтобы потушили возгорание», - жаловались после этого «новшества» местные сельчане.В Россельхознадзоре заверили общественность, что ситуация им известна и находится на контроле. Проведенные лабораторные исследования показали наличие бакзаражения – зафиксировано превышение по группе бактерий кишечной палочки. Выявили и превышение норматива «индекс энтерококков».Обнаруженные возбудители свидетельствовали о фекальном загрязнении. В таких ситуациях есть опасность, что возбудители из почвы могут попасть на руки, одежду, в еду, воду, что впоследствии грозит заражением людей.В Иволгинской райадминистрации, куда наше издание в то время передало возмущение граждан, отвечали, что им хорошо известна проблема. Заверили - районная власть держит ситуацию на контроле. Чиновники отметили, что поле находится в пользовании у фермера Олега Пака.Откуда взялось столько много фекалий, толком никто не знает, но в Суже поговаривали, что они привезены фермером с улан-удэнских городских очистных сооружений.Известному в республике сельхозпредпринимателю выдавали предписания о необходимости устранить это безобразие. Вынесено даже судебное решение.Иск подавало Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия с требованием обязать Олега Пака навести порядок. Со своей стороны, представители фермера указывали на то, что на сельхозполе размещены не коммунальные отходы, а органические удобрения. Судебное противостояние было резонансным. Управление выиграло суд, решение вступило в силу.Среди прочего фермера обязали разработать проект рекультивации загрязненного земельного участка. «Исполнительные документы предъявлены для возбуждения производства в Службу судебных приставов», - также ранее отмечали в Россельхознадзоре.По адресу, указанному в исполнительном документе, фермера найти не удалось. В связи с этим вынесено постановление о начале исполнительного розыска Олега Пака. Его искало специализированное подразделение приставов. Эта история до того длинная, что сейчас всего былого не перескажешь.Что происходит в иволгинском «фекальном деле» в настоящее время? Как оказалось, хоть с момента загрязнения сельхозземли минуло несколько лет, какого-то заметного продвижения вперед по дороге рекультивации не наблюдается. Хотя, повторим, существует судебное решение.Недавно Россельхознадзор посмотрел, как исполнено ранее выданное фермеру очередное предписание. В начале августа ведомство провело наблюдение, документально установившее факт неисполнения.- В настоящее время юристы работают над тем, чтобы выйти в суд с иском о понуждении к исполнению предписания, понуждении к рекультивации земельного участка. Помимо этого, думаем также о взыскании ущерба. В ближайшее время исковое заявление будет направлено в суд, - отметила Тамара Вахрамеева, начальник отдела правовой работы Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.В рамках иска Россельхознадзор планирует также ходатайствовать об обеспечительных мерах – введении запрета на регистрационные действия с земельным объектом. Как вариант не исключено ходатайство о наложении ареста на участок.- Это уже компетенция суда, но мы, возможно, будем требовать обеспечительных мер, потому что идет систематическое неисполнение документов, - констатирует наша собеседница.Что касается исполнения судебного решения, в котором говорится, в частности, о необходимости разработки проекта рекультивации пострадавших сельхозземель, то Россельхознадзор обратился к бурятским судебным приставам за разъяснениями о ходе исполнительного производства и достигнутых успехах.- Паком решение суда не исполнено. Они ему ничего не продлевали. Никаких поблажек в рамках исполнительного производства не давалось. И он им тоже ничего не предоставлял. Материалы о результатах нашего последнего наблюдения мы почтой им отправили, чтобы пристав в Бурятии имел возможность привлекать к ответственности за неисполнение решения суда и имел на руках документ, что не исполнено. Но это приставы сами будут отрабатывать, - отметила Тамара Вахрамеева.То, что в Бурятии несколько лет не могут навести порядок с относительно небольшим участком земли, довольно странно. Неужели целый ряд служб не могут повлиять на одного фермера? Ведь все это время, напомним, существует угроза заражения местных жителей. «Номер один» продолжит следить за развитием иволгинского «фекального» скандала с надеждой на лучшее.Петр Санжиев, «Номер один».