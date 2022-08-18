Общество 18.08.2022 в 17:13

В Сотниково на берегу реки Селенги сгорел автомобиль

Владелец сам поджег  «Ниссан Цефиро» после  ссоры с женой

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Текст: Номер один
В Сотниково на берегу реки Селенги сгорел автомобиль
В Улан-Удэ сегодня днем на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании автомобиля на берегу Селенги в селе Сотниково Иволгинского района (пригород столицы Бурятии), сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

На место возгорания прибыл личный состав пожарной части №21 шестого Иволгинского отряда ГПС Бурятия. Пожарные обнаружили горящий «Ниссан Цефиро» на окраине села, возле берега. Пожар ликвидировали в течение 13 минут. Пострадавших нет.

Хозяина на месте не было. Со слов очевидцев, владелец сам поджег автомобиль после ссоры с женой.

Как сообщал «Номер один»,сегодня же ночью в Кяхте сгорел автомобиль «Тойота Таун Айс». Предварительной причиной стало короткое замыкание проводки.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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