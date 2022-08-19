Бурятия «утонула» в чужой водке

«Сформирован перечень инвестплощадок для возможной организации ликероводочного производства в республике. Письма с предложениями по его созданию направлялись крупным российским водочным компаниям, монгольской компании «АПУ», руководителям крупных торговых сетей Республики Бурятия. Ответа не последовало» - сообщили «Номер один» в министерстве сельского хозяйства.

«Считаем, что основная причина падения показателя - это ненадлежащая сдача хозяйствующими субъектами деклараций об объеме розничной продажи пива и пивной продукции, сидра, пуаре, медовухи в связи с длительными техническими неполадками на площадке по приему деклараций Росалкогольрегулирования» - отмечают в минпроме.

Пару лет назад в республике «лопнул» проект организации выпуска водки фирмой «Байкальский ликероводочный завод». Бизнесмены планировали организовать водочное производство в Промышленном парке в Улан-Удэ. Потом ходили слухи, что проект перенесут в Селенгинск, в льготную экономическую зону. Но там тоже не сложилось. Почему так произошло, разбирался «Номер один».Минсельхоз республики продолжает предпринимать попытки найти инвестора, который бы организовал местное ликероводочное производство.Ведомство подчеркнуло, что сегодня организация выпуска такой продукции, получение разрешений - очень долгий процесс. Здесь задействуются даже выездные комиссии Росалкогольрегулирования. Требования к спиртохранилищам, системе учета и хранения жесткие. Да и лицензия стоит не менее 10 млн рублей.- Для возобновления производства необходимо получение банковской гарантии на приобретение специальных акцизных марок в виде предоплаты в размере 100%. Необходимость проведения экологической экспертизы, сложная экономическая ситуация, высокие процентные ставки по инвесткредитам, сложность в их получении препятствуют поиску инициаторов реализации проекта, - констатировали в ведомстве.Между тем в минпроме республики проанализировали состояние регионального алкогольного рынка по итогам первого полугодия нынешнего года. Анализ опирался на сведения ЕГАИС, где предприниматели обязаны фиксировать каждый факт реализации алкоголя, а также на предварительные декларации об объеме розничной продажи.Бурятский алкогольный рынок находится в абсолютной власти продукции, произведенной вне республики. Он ею полностью завален и забит. Порабощен, если хотите. «Алкогольная зависимость» рынка от привозного алкоголя колоссальная.Путем продажи в Бурятию алкоголя его производители за пределами республики «уводят» к себе солидные деньги. Давно известен закон экономики: ввезенный товар - это вывезенные деньги.Согласно указанному анализу минпрома Бурятии, за первое полугодие общий объем реализации алкогольной продукции составил 2977,12 тыс. дал (1 дал = 10 литров). Местная алкопродукция составляет в нем лишь 48,51 тыс. дал. Это только 1,6% в общем объеме.«Речь идет о реализации пива и пивных напитков местного производства. Лицензируемая алкогольная продукция в Республике Бурятия не производится», - констатировали чиновники министерства в анализе.По цифрам минсельхоза, в республике пиво выпускают девять производителей: по одному в Закаменском и Северо-Байкальском районах, остальные в Улан-Удэ. Все работают стабильно. Крупнейшим является пивоваренная компания «Сибирь», на которую приходится около 80% выпуска бурятского пива.Дикий уровень «алкогольной зависимости», разумеется, возмущает. С точки зрения удержания денег в республике, надо развивать алкопроизводство внутри Бурятии, конкурировать, теснить завозную водку на прилавках.В целом алкогольный рынок республики можно разделить на два сегмента. Первый – водка, другие более-менее крепкие напитки, вино. Второй – пиво и пивные напитки. Суммарные розничные продажи по двум сегментам по итогам первого полугодия упали на 17,8% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Но внутри сегментов царят противоречивые явления.Суммарный объем реализации в сегменте водки и другой «ударной» алкопродукции по итогам первого полугодия чуть упал – на 1,83% по сравнению с цифрами первого полугодия прошлого года. Значительный рост официальных продаж в Джидинском, Заиграевском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах перекрыт падением в Улан-Удэ, Баунтовском, Селенгинском районах.Минпром признал, что в отдельных случаях низкая реализация крепких алкогольных напитков в рознице может означать наличие на рынке нелегальной продукции. К слову, официально средний показатель потребления алкоголя за первое полугодие 2022 года на душу населения снизился.Как бы там ни было, в итоге зафиксировано падение. Но детальный анализ сегмента показал настораживающую тенденцию по водке.Объемы розничной реализации этого полностью завозимого в Бурятию напитка выросли у нас на 6,04% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Этот вид алкопродукции сохраняет очень устойчивые позиции на рынке «таежной, озерной, степной». В общем объеме реализованной в Бурятии за полгода алкопродукции (без учета пива, пивных напитков) доля водки составила 55,4%. Год назад было 51,3%.Одновременно продажи шампанских вин рухнули - полугодие к полугодию - на 85,19%. Шампанские вина с защищенным географическим указанием упали на 40,74%. Вина игристые с защищенным наименованием места происхождения уменьшились в розничной продаже на 54,4%.Покупатели в магазинах купили меньше фруктового (плодового) вина на 30,38%. Есть падение и по другим видам.Кроме водки в первом сегменте есть иные выросшие «крепкие» направления. Среди них ром (+23,38%), виски (рост почти 10%), бренди (+16,67%). Проценты заметные, но в физическом объеме - в далах - эти виды весьма скромны и меркнут на фоне водки.Удивителен рекордный процент роста у виноградного вина. Если за половину 2021 года в рознице Бурятии продали лишь 1,02 тыс. дал данного вида, то сейчас - 36,03 тыс. дал. Скачок почти в 36 раз. Другой рекордсмен нынешнего полугодия – это слабоалкогольная продукция, раскупленная народом в объеме 21,85 тыс. дал, - это рост более чем в четыре раза.Второй сегмент алкорынка резко упал на 20,75%. По цифрам первого полугодия обрушились продажи по всем видам, кроме медовухи. Ее продали на 39,23% больше. Сидр упал на 30,78%. Пуаре минус на 49,23%. «Флагманский» товар сегмента пиво упал в рознице на 22,15%, утянув за собой показатели всей группы.«Напитки, изготавливаемые на основе пива, - минус 13,64%», - говорится в анализе минпрома республики.Неужели многие покупатели отвернулись от пива?Действительно, в Интернете говорили о сбое в работе системы обмена информацией о реализации алкоголя. Существовала даже версия, что она подверглась атаке хакеров, недовольных началом спецоперации армии России, но ее никто не подтвердил.- В настоящее время министерством проводятся профилактические мероприятия в отношении декларантов по устранению нарушений и предоставлению корректирующих деклараций, - заверили чиновники.То, что мы описали, это лишь тот алкоголь, что находится «на свету». Для общей картины хорошо бы прибавить цифры алкогольной суррогатной продукции, проданной теневым, криминальным способом. Увы, госорганы не знают, сколько такого алкоголя реализовано за полгода.Полиция, наверное, может сказать, сколько удалось изъять, предотвратив его продажу гражданам. Но сколько оказалось благополучно продано, знают, вероятно, только бутлегеры. А они не подают чиновникам сведения о своей деятельности и не участвуют в опросах. Анкету им не вручишь. Так что вся алкореальность Бурятии никому не известна.В любом случае, учитывая объемы потребления и тенденции на этом рынке, местное производство алкогольной продукции, особенно крепкой, могло бы серьезно поправить бюджетные дела республики. Однако инвестор «Байкальского ликероводочного завода», как уже было сказано, передумал вкладывать сюда деньги. А новых желающих на горизонте не видно.Петр Санжиев, «Номер один».