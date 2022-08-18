Пассажиропоток в аэропорту Улан-Удэ бьет рекорды

В августе 2022 года продолжился рост пассажиропотока в международном аэропорту Улан-Удэ («Байкал»). «Если июль мы закончили с ростом 35%, то за 15 дней августа идем уже на плюс 37% - к августу 2021 года, -сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев . - Ежедневно аэропорт обслуживает около 2,5 тыс пассажиров».

Как отмечают эксперты рост, числа путешественников в главных воздушных воротах Бурятии связан с несколькими факторами. Это увеличение количества внутренних рейсов, окончание острой фазы пандемии и рост субсидирования авиабилетов в ДФО.

А с сентября летать станет еще дешевле. Авиакомпания Smartavia снизила стоимость субсидированных тарифов по направлению Москва — Улан-Удэ или обратно: на вылеты с 5 сентября. Цена билета начинается от 3 500 руб.

По субсидируемым тарифам бесплатно разрешено перевозить одно место багажа до 10 кг (габариты до 203 см по сумме трех измерений) и одно место ручной клади до 10 кг (габариты 40х30х20 см).

Кроме того, как сообщает пресс-служба правительства Бурятии, более двух миллионов рублей выделит регион на финансирование авиарейса из Улан-Удэ в Туву. Также минтранс Бурятии подготовил проект распоряжения на софинансирование полетов авиакомпании «КрасАвиа» по маршруту Улан-Удэ – Кызыл. Выделение средств из республиканского бюджета планируется на 2022 год в сумме 2,1 млн рублей. В рамках распоряжения будет выполнено 32 рейса с частотой 1 рейс в неделю.

Фото: egov-buryatia.ru