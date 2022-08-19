Общество 19.08.2022 в 09:35

В школах Бурятии начнется цифровая революция

В республике с 1 сентября будет постепенно внедряться единая государственная информационная система «Моя школа»
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В школах Бурятии начнется цифровая революция
В начале нового учебного года во всех школах республики стартует постепенное внедрение единой государственной информационной системы «Моя школа». Эта образовательная платформа содержит в себе огромную библиотеку учебных материалов, обеспечивает ведение электронных журналов и дневников, создает профиль успеваемости, знаний и увлечений каждого ребенка для его индивидуального развития, обеспечивает видео-конференц-связь. Кроме того, здесь реализована функция социальной сети для общения учеников, преподавателей и родителей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В настоящее время многие школы или отдельные классы уже используют аналогичные частные платформы, и этот опыт признается успешным. Однако, таких платформ существует огромное количество и никакой общей системы не существует. Что, например, создает проблемы для детей и их родителей при переходе из одной школы в другую. Эта проблема будет полностью решена.

«Федеральная государственная система «Моя школа» будет покрывать всю территорию России. На едином портале хранится вся база данных, ребенку и его родителям не придется перестраиваться для работы в какой-то новой системе», — отмечает врио министра образования Бурятии Валерий Поздняков.

Вторым преимуществом «Моей школы» является ее информационная защищенность. Эта платформа привязана к порталу «Госуслуги», что гарантирует защиту персональных данных детей, а также оградит учеников от непроверенного контента.

«Там не будет встроенной рекламы, которая зачастую встречается у частных платформ, все учебные материалы будут верифицированы. Что немаловажно сейчас – надежность работы системы. Она будет защищена от поломок, сбоев и хакерских атак. Защищенность портала будет обеспечиваться на государственном уровне», — объясняет Валерий Поздняков.

Для того, чтобы начать работу и учебу в новой системе будет достаточно иметь активную учетную запись на портале Госуслуг. Дети старше 14 лет могут получить ее самостоятельно, а ребятам помладше учетную запись заводят родители. К слову, благодаря программе «Пушкинская карта» большинство детей Бурятии учетные записи на портале Госуслуг уже имеют. Как отмечает Валерий Поздняков, внедрять систему «Моя школа» будут постепенно.

«Готовить школы Бурятии к новой системе мы начали еще в июне. С 1 сентября в первых 14 «пилотных» школах она будет внедрена. Все остальные осенью, в принципе, начнут подключаться, а с 1 января, как и вся страна, школы республики Бурятия уже полностью войдут в единую государственную информационную систему», — говорит Валерий Поздняков.

«Моя школа» будет полностью интегрирована во все существующие сервисы портала Госуслуг. Главная ее задача предоставить всем школьникам и всем родителям равный доступ к качественному и проверенному цифровому контенту и электронным ресурсам для обучения.

«Это создаст все условия для того, чтобы дети и родители смогли без лишних проволочек и очень оперативно получать необходимую информацию, решать вопросы своего взаимодействия с учителем, со школой и всей системой образования с минимальными потерями времени и сил. Это и прием в детские сады и школы, информация о текущей успеваемости, а также о промежуточной и итоговой аттестации, запись в кружки и секции и многое другое», — прокомментировал внедрение системы министр просвещения России Сергей Кравцов.

Фото: pixabay.com
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