В Бурятии коронавирус продолжает расти

В Бурятии с начала пандемии зарегистрировано 140 403 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 45% (62 976) приходится на жителей г.Улан-Удэ. Прирост за сутки - 293 случая, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 259 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 3 044 человека. За сутки скончался один в возрасте 65+..В стационарах получают лечение 233 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 51. За предыдущие сутки госпитализировано 40 пациентов.В отделениях реанимации находится 17 пациентов (из них старше 65 лет – 12, на ИВЛ –7пациентов (из них старше 65 – 4), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 1.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 271 койка: занято – 233, свободно – 38 коек. Занятость коечного фонда составляет 86%.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1294 человека.В Бурятии всего первично п ривито 504 914 человек (70,1 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 480 335 человек (66,7 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 209 848 человек, завершили -184 036.Фото: pixabay.com