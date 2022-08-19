Общество 19.08.2022 в 10:39
Военнослужащий из Улан-Удэ поблагодарил Бурятию за поддержку
Офицер рассказал, как на чужбине ощущается поддержка родной республики
Текст: Нина Павлова
Офицер, который после побывки собирается возвращаться на места проведения спецоперации, рассказал, как на чужбине ощущается поддержка родной республики.
«На спецоперации находились с самого начала, с первых дней. Военнослужащие Бурятии готовы к выполнению задач, все задачи, которые ставились высшим командованием перед нами, мы с честью и достоинством выполнили. Мы готовы идти дальше. Люди, которые получили ранения и находятся сейчас здесь, завершают лечение и собирают вещи, готовятся, чтобы вернуться к своим ребятам для продолжения выполнения специальных задач. Поддержка очень сильно ощущается: гуманитарная помощь приходит постоянно, привозят письма из школ. Дети пишут очень хорошие слова, которые поднимают моральный дух. Начинаешь понимать, для чего мы там находимся»- рассказал военнослужащий Сергей.
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