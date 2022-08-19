В Улан-Удэ подрядчика "поругали" за некачественное благоустройство Гостиных рядов

«Дизайн скамеек отличный. Они своей формой отсылают к Гостиным рядам. Но не устраивает их качество. Почему спинки все неровные? Надо заменить треснувшие деревянные элементы, а при монтаже соблюдать ровный уровень расположения по вертикали и горизонтали. Нужно к каждой детали относиться профессионально. Также надо переуложить красную плитку, которая отличается по цвету»

- сказал заместитель мэра – председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев во время еженедельной выездной проверки.