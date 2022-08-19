Общество 19.08.2022 в 10:48
В Бурятии страусов не проверяют
Им наносят «профилактические визиты»
Текст: Номер один
В Бурятии госинспекторы межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору провели обязательный профилактический визит в отношении ИП Дмитриева (зоопарк «Страусиная ферма»), сообщили в пресс-службе управления.
Этому зоопарку в апреле 2022 года Росельхознадзором предоставлена бессрочная лицензия на ведение деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах.
В ходе профилактической беседы индивидуальный предприниматель был проинформирован о соблюдении обязательных требований при осуществлении деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. Кроме того, обсуждены планы на расширение и реконструкцию территории зоопарка.
Профилактические визиты проведены во все организации, имеющие лицензии на ведение деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях на территории Бурятии. И, согласитесь, слово «визит» звучит солиднее какой-нибудь там «проверки». Она обычно касается каких-нибудь местных курей, чья участь - снабжать народ яйцами, грудками и окорочками. А тут птица иностранная. Значит,важная.
Впрочем, даже страусы большой диковинкой в Бурятии быть перестали. Как рассказывал «Номер один», в Иволгинском районе работает крестьянско-фермерское хозяйство «Страусиное ранчо». На этноагроферме обитают восемь африканских и австралийских страусов, фазаны, цесарка и павлин, лебеди и экзотические куры, бурятские лошади. Животные тоже используются в культурно-зрелищных целях.
Фото: 38fsvps.ru
Этому зоопарку в апреле 2022 года Росельхознадзором предоставлена бессрочная лицензия на ведение деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах.
В ходе профилактической беседы индивидуальный предприниматель был проинформирован о соблюдении обязательных требований при осуществлении деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. Кроме того, обсуждены планы на расширение и реконструкцию территории зоопарка.
Профилактические визиты проведены во все организации, имеющие лицензии на ведение деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях на территории Бурятии. И, согласитесь, слово «визит» звучит солиднее какой-нибудь там «проверки». Она обычно касается каких-нибудь местных курей, чья участь - снабжать народ яйцами, грудками и окорочками. А тут птица иностранная. Значит,важная.
Впрочем, даже страусы большой диковинкой в Бурятии быть перестали. Как рассказывал «Номер один», в Иволгинском районе работает крестьянско-фермерское хозяйство «Страусиное ранчо». На этноагроферме обитают восемь африканских и австралийских страусов, фазаны, цесарка и павлин, лебеди и экзотические куры, бурятские лошади. Животные тоже используются в культурно-зрелищных целях.
Фото: 38fsvps.ru