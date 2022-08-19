Общество 19.08.2022 в 11:05

В домах жителей Улан-Удэ вместе с холодной водой пропала и горячая

Горожане жалуются, что их полностью лишили водоснабжения, не предупредив
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Текст: Нина Павлова
В домах жителей Улан-Удэ вместе с холодной водой пропала и горячая
В Улан-Удэ идет масштабный ремонт на сетях водоснабжения. Накануне в квартирах жителей Октябрьского района отключили холодную воду. А вместе с ней пропала и горячая. Жителей города, по сообщениям, об этом никто не предупреждал. Теперь горожане массово жалуются на отсутствие какого-либо водоснабжения в квартирах.
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«Я знала, что не будет холодной воды, запаслась. Думаю, ну хоть горячая есть. Уснула рано, а утром проснулась, в кране пусто. Что за беспредел? Почему не предупредили?»

- сетует горожанка Ольга Никифорова.
Тем временем, в ТГК-14 сообщают, что они никакого отношения к остановке подачи горячего водоснабжения не имеют. Однако о том, что горячей воды в домах горожан из-за ремонта не будет, городским службам было известно еще 12 августа.

«ПАО «ТГК-14» не ограничивало подачу горячего водоснабжения потребителям Октябрьского района. При этом, ТГК-14 ещё 12 августа уведомляло КГХ, ЕДДС и Администрацию Октябрьского района, что из-за работ МУП «Водоканал» будет отключено и горячей водоснабжение. Поясняем, закрытый водоразбор - это когда горячая вода в доме приготавливается путём нагрева холодной воды бойлерами в жилом доме. То есть если нет холодной воды, то и горячей не будет, потому что греть нечего. Более того, специалисты филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» с каждой управляющей компанией и ТСЖ отработали в телефонном режиме»

- прокомментировали ситуацию в генерирующей компании.
В доказательство приложили телефонограмму.



Таким образом в квартирах горожан в Октябрьском районе горячей воды не будет до 12 ночи 19 августа.
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