Общество 19.08.2022 в 11:24
У всех школ в Улан-Удэ к началу учебного года обновят дорожную разметку
Подрядные организации уже начали работы
Текст: Нина Павлова
Нанесение дорожной разметки, наличие или установку дорожных знаков у образовательных учреждений города обсудили в администрации.
- Наступает 1 сентября, дети пойдут в школу. Нам необходимо до этого времени все работы завершить. Безопасность детей должна быть в приоритете, - подчеркнула заммэра Светлана Трифонова.
С 15 по 18 августа комиссия в составе госинспекторов отдела ГИБДД УМВД по г. Улан-Удэ, специалистов Комитета по строительству и подрядных организаций провела соответствующую проверку. По ее результатам составлены акты, фиксирующее недостатки или отсутствие технических средств обеспечения безопасности дорожного движения: знаки, разметка, искусственные дорожные неровности, ограждения, светофоры типа Т7.
На сегодня новая дорожная разметка 1.14.1 «Зебра» нанесена в районе школ №12, 17, 19, 20, 35, 38, 40, 41, 42, 52, 57. В целом в этом году работы по установке дорожных знаков и нанесению дорожной разметки предстоит выполнить у 16 детских садов из 43-х и 18 школ из 58-ми. Контрольные сроки определены до 27 августа. Работы подрядчиком проводятся в ночное время.
- Наступает 1 сентября, дети пойдут в школу. Нам необходимо до этого времени все работы завершить. Безопасность детей должна быть в приоритете, - подчеркнула заммэра Светлана Трифонова.
С 15 по 18 августа комиссия в составе госинспекторов отдела ГИБДД УМВД по г. Улан-Удэ, специалистов Комитета по строительству и подрядных организаций провела соответствующую проверку. По ее результатам составлены акты, фиксирующее недостатки или отсутствие технических средств обеспечения безопасности дорожного движения: знаки, разметка, искусственные дорожные неровности, ограждения, светофоры типа Т7.
«Для оперативной работы подрядных организаций индивидуально по каждому учреждению составляются необходимые схемы установки технических средств. Кроме того, подрядные организации уже начали работы по нанесению дорожной разметки и содержанию дорожных знаков, в частности, ремонт и покраску металлических стоек, помывку поверхности дорожных знаков»- сообщил Сергей Чистяков, консультант Управления дорожного строительства Комитета по строительству.
На сегодня новая дорожная разметка 1.14.1 «Зебра» нанесена в районе школ №12, 17, 19, 20, 35, 38, 40, 41, 42, 52, 57. В целом в этом году работы по установке дорожных знаков и нанесению дорожной разметки предстоит выполнить у 16 детских садов из 43-х и 18 школ из 58-ми. Контрольные сроки определены до 27 августа. Работы подрядчиком проводятся в ночное время.
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