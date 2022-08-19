Общество 19.08.2022 в 11:25

Делать макияж перед работой женщины стали реже

Из-за нежелания смешивать личную жизнь и трудовые обязанности, да и отвыкли на «удаленке»
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Текст: Номер один
Делать макияж перед работой женщины стали реже
Россиянки стали реже делать макияж перед работой, в том числе из-за нежелания смешивать личную жизнь и трудовые обязанности, сообщает портал SuperJob. В его опросе приняли участие 1600 экономически активных женщин, работающих на территории работодателя.

Ежедневно делают макияж перед работой две из трех россиянок: «Люблю выглядеть презентабельно и эффектно каждый день». Каждая четвертая (24%) использует декоративную косметику лишь иногда: например, перед особо ответственным рабочим днем или корпоративом.

Никогда не делают макияж перед работой 10% женщин. Некоторые объясняют это нежеланием смешивать работу и личную жизнь («Давно замужем. А девчонки молодые — каждый день с боевым раскрасом»), другие — трендом на естественность и комфорт («Хорошо выгляжу и чувствую себя уверенно и без макияжа»).

Тех, кто привык наносить мейкап ежедневно, больше всего среди женщин с доходом от 80 тыс руб (70%): «Нужно быть в форме, часто общаюсь с административными госструктурами».

За 12 лет, прошедших с момента аналогичного исследования SuperJob, число женщин, делающих мейкап ежедневно, снизилось на 16 проц: «Отвыкла на удаленке».

Фото: unsplash.com
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