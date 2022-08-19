Общество 19.08.2022 в 12:08
Житель Читы превратил друга из Бурятии в мишень
Конечно, нечаянно, перед стрельбой в лесу, приняв на грудь
Текст: Номер один
Один год исправительных работ с удержанием 10 % заработной платы в доход государства. Такое, не самое суровое наказание, вынес в Бурятии суд 33-летнему жителю Читы, признав его виновным в «причинении смерти по неосторожности, сообщили в прокуратуре Бурятии.
В суде установлено, что в феврале нынешнего года обвиняемый приехал в Еравнинский район к другу, у которого незаконно хранилось нарезное огнестрельное оружие. В ходе распития спиртного хозяин предложил гостю и еще одному знакомому пострелять из его ружья в лесу.
Находясь в лесном массиве, компания по очереди стреляла по импровизированным мишеням. В момент очередного выстрела осужденный по неосторожности попал в область шеи своего друга. От полученных ранений потерпевший в тот же день скончался в больнице.
По апелляционному представлению прокуратуры Еравнинского района Верховный суд республики принял решение о передаче ружья и патронов в МВД по Республике Бурятия для дальнейшего распоряжения.
Приговор вступил в законную силу.
Фото: unsplash.com
В суде установлено, что в феврале нынешнего года обвиняемый приехал в Еравнинский район к другу, у которого незаконно хранилось нарезное огнестрельное оружие. В ходе распития спиртного хозяин предложил гостю и еще одному знакомому пострелять из его ружья в лесу.
Находясь в лесном массиве, компания по очереди стреляла по импровизированным мишеням. В момент очередного выстрела осужденный по неосторожности попал в область шеи своего друга. От полученных ранений потерпевший в тот же день скончался в больнице.
По апелляционному представлению прокуратуры Еравнинского района Верховный суд республики принял решение о передаче ружья и патронов в МВД по Республике Бурятия для дальнейшего распоряжения.
Приговор вступил в законную силу.
Фото: unsplash.com
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