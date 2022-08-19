Общество 19.08.2022 в 12:46
Масштабные работы на сетях водоснабжения в Улан-Удэ выполнены на 60%
Вода в квартирах горожан должна появиться к 12 ночи 19 августа
Текст: Нина Павлова
Работы в Октябрьском районе на сетях водоснабжения уже выполнены на 60%, сообщили в администрации Улан-Удэ. Отмечается, что ремонтные бригады «Водоканала» работают в круглосуточном режиме.
По словам специалистов, оба затвора уже смонтированы в трубопровод, впереди проведение сварочных работ и заполнение системы, на которое понадобится около 5-6 часов. Ориентировочно к 24.00ч водоснабжение будет полностью восстановлено.
Напомним, с 20.00ч 18 августа специалистами «Водоканала» производятся мероприятия на магистральном водоводе по замене двух старых запорных арматур, диаметром 800мм, которые были введены в эксплуатацию ещё в 1986 году. Из-за работ под отключение попало около 50 тысяч человек. Подвоз воды организован силами «Водоканала» и «Комбината по благоустройству»
В домах жителей Улан-Удэ вместе с холодной водой пропала и горячая
19.08.2022 в 11:05
По словам специалистов, оба затвора уже смонтированы в трубопровод, впереди проведение сварочных работ и заполнение системы, на которое понадобится около 5-6 часов. Ориентировочно к 24.00ч водоснабжение будет полностью восстановлено.
«Идём строго с соблюдением производственного графика. Сейчас на объекте работает 17 человек и 5 единиц спецтехники. Проведение такого вида работ проводится на водоводе с большим диаметром 1020 мм, что очень сложно в техническом исполнении, однако наши ребята молодцы, настоящие профессионалы. Одна бригада работала всю ночь, сейчас произошла пересменка»- рассказал директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.
Напомним, с 20.00ч 18 августа специалистами «Водоканала» производятся мероприятия на магистральном водоводе по замене двух старых запорных арматур, диаметром 800мм, которые были введены в эксплуатацию ещё в 1986 году. Из-за работ под отключение попало около 50 тысяч человек. Подвоз воды организован силами «Водоканала» и «Комбината по благоустройству»
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