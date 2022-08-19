Масштабные работы на сетях водоснабжения в Улан-Удэ выполнены на 60%

«Идём строго с соблюдением производственного графика. Сейчас на объекте работает 17 человек и 5 единиц спецтехники. Проведение такого вида работ проводится на водоводе с большим диаметром 1020 мм, что очень сложно в техническом исполнении, однако наши ребята молодцы, настоящие профессионалы. Одна бригада работала всю ночь, сейчас произошла пересменка»

- рассказал директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.