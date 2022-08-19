Общество 19.08.2022 в 13:01

В Бурятии работница микрофинансовой организации оформляла кредиты на бывших клиентов без их ведома

Жертвами мошенницы стали 19 жителей Хоринскго района
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Текст: Номер один
В Бурятии работница микрофинансовой организации оформляла кредиты на бывших клиентов без их ведома
В полицию Хоринского района поступило несколько заявлений о мошенничествах от местных жителей. Так, жительнице села Удинск пришло судебное извещение о задолженности по кредиту в микрофинансовой организации. Женщина ранее брала займ, но полностью выплатила его и поэтому решила обратиться в полицию, сообщили в МВД по Бурятии.

Полицейскими в ходе проверки установлено, что 34-летняя работница, имеющая доступ к базе данных финансовой организации, оформила кредитные обязательства. Деньги женщина потратила на личные нужды.

Выяснилось, что жертвами мошеннических действий работницы стали 19 жителей района, ранее оформлявших займ в микрофинансосой организации. Общий ущерб, причиненный действиями злоумышленницы, составил около 160 тысяч рублей.

Полицейскими возбуждено уголовное дело . Женщина раскаялась в содеянном и частично возместила причиненный ущерб.

Фото: «Номер один»

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