В Бурятии работница микрофинансовой организации оформляла кредиты на бывших клиентов без их ведома

В полицию Хоринского района поступило несколько заявлений о мошенничествах от местных жителей. Так, жительнице села Удинск пришло судебное извещение о задолженности по кредиту в микрофинансовой организации. Женщина ранее брала займ, но полностью выплатила его и поэтому решила обратиться в полицию, сообщили в МВД по Бурятии.Полицейскими в ходе проверки установлено, что 34-летняя работница, имеющая доступ к базе данных финансовой организации, оформила кредитные обязательства. Деньги женщина потратила на личные нужды.Выяснилось, что жертвами мошеннических действий работницы стали 19 жителей района, ранее оформлявших займ в микрофинансосой организации. Общий ущерб, причиненный действиями злоумышленницы, составил около 160 тысяч рублей.Полицейскими возбуждено уголовное дело . Женщина раскаялась в содеянном и частично возместила причиненный ущерб.Фото: «Номер один»