«Главное, что ребята уже вжились в эту обстановку и морально, и физически. Прошли обучение, познакомились друг с другом. Именно собрать людей по принципу землячества – такую цель мы ставили, создавая именной добровольческий батальон» - отметил Пётр Мордовской, заместитель председателя правительства Бурятии.

В Бурятии формируют именное подразделение «Байкал» из числа военнослужащих по контракту.На сегодняшний день полностью сформирован профессиональный командный состав, а также основная часть подразделения. Однако потребность в военнослужащих для формирования подразделения остается.Желающие поступить на военную службу по контракту в подразделение «Байкал» могут обратиться в военные комиссариаты по месту жительства.Основной состав отряда «Байкал» уже сформирован.В рамках работы на площадках форума «Армия-2022» одну из войсковых частей в Нижегородской области, где проходят обучение бойцы именного батальона «Байкал», посетил заместитель председателя правительства Бурятии П.С. Мордовской. В ходе встречи с земляками были обсуждены насущные потребности личного состава батальона, вопросы помощи и социальной защиты военнослужащих и членов их семей.