Общество 19.08.2022 в 13:19

В Бурятии формируют именное подразделение «Байкал» из числа военнослужащих по контракту

На сегодняшний день полностью сформирован профессиональный командный состав
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии формируют именное подразделение «Байкал» из числа военнослужащих по контракту
В Бурятии формируют именное подразделение «Байкал» из числа военнослужащих по контракту.

На сегодняшний день полностью сформирован профессиональный командный состав, а также основная часть подразделения. Однако потребность в военнослужащих для формирования подразделения остается.   



Желающие поступить на военную службу по контракту в подразделение «Байкал» могут обратиться в военные комиссариаты по месту жительства.



Основной состав отряда «Байкал» уже сформирован. 




В рамках работы на площадках форума «Армия-2022» одну из войсковых частей в Нижегородской области, где проходят обучение бойцы именного батальона «Байкал», посетил заместитель председателя правительства Бурятии П.С. Мордовской. В ходе встречи с земляками были обсуждены насущные потребности личного состава батальона, вопросы помощи и социальной защиты военнослужащих и членов их семей.




«Главное, что ребята уже вжились в эту обстановку и морально, и физически. Прошли обучение, познакомились друг с другом. Именно собрать людей по принципу землячества – такую цель мы ставили, создавая именной добровольческий батальон»

- отметил Пётр Мордовской, заместитель председателя правительства Бурятии.

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