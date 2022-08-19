Гусиноозерск и Закаменск получат 155 млн рублей на создание инфраструктуры в общественных местах

«Так как конкурс очень востребованный, мы обратились к Президенту, и он поддержал увеличение финансирования конкурса со следующего года в два раза – до 20 млрд рублей. То есть мы сможем вовлечь больше городов, большее количество проектов реализовать, больше выделять средств, соответственно и больше территорий будет благоустроено» - сообщил Марат Хуснуллин.

Города Бурятии - Гусиноозерск и Закаменск - вошли в число победителей VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, которые будут реализованы в 2023-2024 годах. Итоги конкурса подвели в пятницу, 19 августа. В этом году поступило 280 заявок из 75 регионов, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Из федерального бюджета Гусиноозерск получит 85 млн рублей на благоустройство Центрального парка, Закаменск – 70 млн рублей на благоустройство пешеходной улицы между ул. Ленина и ул. Крупской.Как сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, всего победителями стали 160 проектов.