Общество 19.08.2022 в 15:05

Жительница Бурятии выбрала острый нож вариантом ответа на плоские шутки

Ее 35-летний любовник скончался в больнице, ей уже предъявлено обвинение в убийстве
A- A+
Текст: Номер один
Жительница Бурятии выбрала острый нож вариантом ответа на плоские шутки
В ночь на 18 августа в Закаменской центральной районной больнице скончался 35-летний мужчина, которого незадолго до этого госпитализировали с колото-резаными ранениями брюшной полости и подвздошной области. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По подозрению в совершении  преступления задержана 44-летняя подруга потерпевшего, с которой они вместе употребляли спиртные напитки, а затем поссорились. Она дала подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ей уже предъявлено обвинение.

По данным следствия, обвиняемая проживала в городе Закаменске и состояла в близких отношениях с одним местным жителем. Вечером 17 августа они вдвоем находились в гостях у брата женщины и вместе распивали спиртные напитки. Спустя некоторое время, опьянев, мужчина стал отпускать в адрес спутницы пошлые шутки и беспричинно оскорблять ее.

Обвиняемая поначалу не реагировала на его реплики, но ближе к полуночи после очередного обидного высказывания в свой адрес схватила со стола складной нож и нанесла им два удара в живот любовника. Хозяин квартиры сразу вызвал скорую медицинскую помощь. Потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, вскоре он скончался. Обвиняемая скрыться не пыталась и оставалась на месте происшествия до приезда следственно-оперативной группы.    

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: buryatia.sledcom.ru
Теги
преступность убийство задержание

Все новости

Монголия просит Toyota Motors заняться переработкой батарей от гибридов
19.08.2022 в 15:54
Мошенники обманывают жителей Бурятии по несколько раз в сутки
19.08.2022 в 15:30
В Кяхте, пострадавшей от непогоды, введен режим «Повышенная готовность»
19.08.2022 в 15:13
Жительница Бурятии выбрала острый нож вариантом ответа на плоские шутки
19.08.2022 в 15:05
Гусиноозерск и Закаменск получат 155 млн рублей на создание инфраструктуры в общественных местах
19.08.2022 в 13:45
В Бурятии формируют именное подразделение «Байкал» из числа военнослужащих по контракту
19.08.2022 в 13:19
В Бурятии работница микрофинансовой организации оформляла кредиты на бывших клиентов без их ведома
19.08.2022 в 13:01
Масштабные работы на сетях водоснабжения в Улан-Удэ выполнены на 60%
19.08.2022 в 12:46
Житель Читы превратил друга из Бурятии в мишень
19.08.2022 в 12:08
Самого «гламурного» вора Бурятии поймали на краже банальной куртки
19.08.2022 в 12:03
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 августа

Читайте также
Монголия просит Toyota Motors заняться переработкой батарей от гибридов
Они снижают загрязнение атмосферы, но рождают проблему утилизации отработанных батарей, которые вредны для экологии
19.08.2022 в 15:54
В Кяхте, пострадавшей от непогоды, введен режим «Повышенная готовность»
Пятиэтажный дом, у которого сорвало крышу, обследуют; восстановлено его электроснабжение  
19.08.2022 в 15:13
Гусиноозерск и Закаменск получат 155 млн рублей на создание инфраструктуры в общественных местах
Города Бурятии вошли в число победителей всероссийского конкурса
19.08.2022 в 13:45
В Бурятии формируют именное подразделение «Байкал» из числа военнослужащих по контракту
На сегодняшний день полностью сформирован профессиональный командный состав
19.08.2022 в 13:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru