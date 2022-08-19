Жительница Бурятии выбрала острый нож вариантом ответа на плоские шутки

В ночь на 18 августа в Закаменской центральной районной больнице скончался 35-летний мужчина, которого незадолго до этого госпитализировали с колото-резаными ранениями брюшной полости и подвздошной области. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По подозрению в совершении преступления задержана 44-летняя подруга потерпевшего, с которой они вместе употребляли спиртные напитки, а затем поссорились. Она дала подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ей уже предъявлено обвинение.По данным следствия, обвиняемая проживала в городе Закаменске и состояла в близких отношениях с одним местным жителем. Вечером 17 августа они вдвоем находились в гостях у брата женщины и вместе распивали спиртные напитки. Спустя некоторое время, опьянев, мужчина стал отпускать в адрес спутницы пошлые шутки и беспричинно оскорблять ее.Обвиняемая поначалу не реагировала на его реплики, но ближе к полуночи после очередного обидного высказывания в свой адрес схватила со стола складной нож и нанесла им два удара в живот любовника. Хозяин квартиры сразу вызвал скорую медицинскую помощь. Потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, вскоре он скончался. Обвиняемая скрыться не пыталась и оставалась на месте происшествия до приезда следственно-оперативной группы.В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.Фото: buryatia.sledcom.ru