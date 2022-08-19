Общество 19.08.2022 в 15:13

В Кяхте, пострадавшей от непогоды, введен режим «Повышенная готовность»

Пятиэтажный дом, у которого сорвало крышу, обследуют; восстановлено его электроснабжение  
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В Кяхте, пострадавшей от непогоды, введен режим «Повышенная готовность»

В Бурятии режим «Повышенная готовность» введен сегодня в городе Кяхта, пострадавшей накануне от обильного дождя и сильного ветра, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Напомним, в Кяхте в результате сильного ветра сорвало крышу у пятиэтажного многоквартирного жилого дома, в котором проживают 211 человек, из них 32 ребенка. Силами управляющей компанией «Жилищник» проведена уборка сорванных конструкций крыши, а также обследован дом на предмет повреждения квартир. Сегодня на 13:30 обследовано восемь квартир, в которых наблюдались подтееки воды на потолках и стенах.

 Прилегающая к дому территория расчищена от упавших конструкций крыши. Площадь поврежденной кровли составила 1800 кв. м. Утром 19 августа работники АО «Оборонэнерго» восстановили электроснабжение.  

По уточненной информации, пострадавших нет. Повреждено три рядом стоящих с домом автомобиля. Эвакуация не проводилась. Администрацией Кяхты сформировано две группы для обследования квартир пострадавшего дома, а также других жилых зданий, социально значимых объектов и организаций. 

По информации Гидрометцентра, вечером 18 августа ветер в городе достигал до 15 м/с, за час выпало 49 мм осадков.

 Фото: Главное управление МЧС по Бурятии

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