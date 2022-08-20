Эксперт Владимир Афанасьев: «Этой зимой в городе будет очень некомфортно»

При всех надеждах на глобальное потепление зима, как бы этого нам ни хотелось, через некоторое время снова постучится в окна улан-удэнцев. Сегодня подготовка города к холодам идет полным ходом, мэрия города обещает дать тепло раньше 15 сентября. Но вот на главный вопрос горожан пока нет ответа - не повторится ли предстоящей зимой крупная авария на ТЭЦ-1, случившаяся в Улан-Удэ в начале отопительного сезона 2021 - 2022, когда едва не был заморожен город. А республиканским и городским властям пришлось срочно искать другое топливо, чтобы обеспечить оставшиеся в работе, но без подачи угля котлы резервным топливом-мазутом. Пока же ситуация на зиму остается крайне тревожной, и «Номер один» задал вопросы ведущему эксперту в области теплоэнергетики региона, члену городского штаба по подготовке Улан-Удэ к зиме Владимиру Афанасьеву.- Как известно, гарантию может давать только Всевышний, по энергетике надо идти к минимизации рисков по крупным авариям. И если говорить по ТЭЦ-1, то там, разумеется, ведутся работы по подготовке к прохождению зимнего отопительного сезона, но будем честны - этого недостаточно. На ней нет главного - действующих резервов на случай аварии.Напомню, что во всех ранее принятых нормативных документах, так называемых годовых Актуализированных схемах теплоснабжения (АСТ), указывалось наличие резервных тепловых мощностей на обеих ТЭЦ. Однако это является искажением реальной обстановки с теплоснабжением, поскольку по данным, предоставленным ТГК-14 для разработки АСТ 2023, согласно заключенным договорам на поставку тепловой энергии, на сегодняшний день имеется 50%-ный дефицит тепловых мощностей, что и указано в АСТ 2023.Одновременно ТГК-14, не предоставляя аргументированных обоснований, заявляет о наличии «резервов» на Улан-Удэнской ТЭЦ. Причем за все время присутствия в городе ТГК-14 с 2005 года тепловая мощность принадлежащих ТГК-14 ТЭЦ (№ 1 и №2) не увеличилась ни на одну Гкал, хотя, по заверениям самой компании, за это время тепловая нагрузка выросла более чем на 100 Гкал и продолжает увеличиваться каждый год. А техническое состояние оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-1, например котлоагрегатов № 12 и № 13 и сетевого хозяйства города, только ухудшается.- Тепловую нагрузку, к сожалению, у нас в Улан-Удэ определяют на глазок, а не по подписанным договорам о поставке тепла городу и организациям, как это и положено по законодательству РФ. Например, по данным ТГК-14, предоставленным разработчикам схемы теплоснабжения на 2023 год, договорная нагрузка на ТЭЦ-1 на 2023 год равна 761 Гкал. Но они пишут, что фактически нужно всего 388 Гкал. При этом обоснования, каких-либо расчетов, как того требует Приказ Минрегионразвития РФ № 610 «Об изменении договорной нагрузки», мы не видим. Все якобы должны верить на слово ТГК-14.- Да, ТГК-14 проводит политику снижения тепловой мощности ТЭЦ и, как следствие, снижения отпуска тепла городу. Температурный график нагрева теплоносителя со 150 градусов Цельсия на выходе до прихода сюда ТГК-14 в середине «нулевых» вначале снизился до 136, а потом до 110 градусов. Три сезона работали по этим параметрам. И лишь в этом отопительном сезоне принят тепловой график в 114 градусов.- Этот температурный график позволяет уйти от контроля надзорных органов, но не от жалоб населения на холод в квартирах при наступлении пиковых (ниже -15С) температур наружного воздуха. Они гарантированы при таких режимах работы ТЭЦ.Кроме того что вода недогревается (не всегда выдерживается температурный график 110С), количество подаваемого тепла определяет расход теплоносителя, который, в свою очередь, обеспечивается разницей давлений в трубах теплосетей. Ведь перепад давления на вводах в здания составляет четыре-пять метров водяного столба при необходимых, по нормам, 15 метрах. В три раза меньше необходимого.На мой взгляд, отсутствует система контроля за работой ТГК-14. Все эти действия приводят к снижению температуры внутреннего воздуха у потребителей в пиковый период отопительного периода.Фактическое состояние с теплоснабжением города в настоящий момент находится, по моему мнению, в предкатастрофическом состоянии, и декабрьская авария прошлого года лишь подтверждает мои слова.- Прежде всего необходимо определиться с необходимой городу тепловой нагрузкой в зонах улан-удэнских ТЭЦ и на основании этих нагрузок провести корректировку схемы теплоснабжения на 2023 год. Также следует вернуться к старым тепловым графикам, выдавая 150 градусов на выходе, и включить в работу котлоагрегаты № 12 и № 13, все эти годы простаивавшие. Тогда для ТЭЦ-1 расчетная тепловая мощность будет 800 Гкал.Также необходимо срочно провести модернизацию котлов ТЭЦ-2 по повышению их тепловой мощности с 95 Гкал до 118 Гкал и установить дополнительное теплообменное оборудование. Таким образом, общая тепловая мощность на улан-удэнских ТЭЦ будет доведена до 1272 Гкал, что позволит несколько лет, пока строится ТЭЦ-2, обеспечивать в городе нормальное теплоснабжение и иметь хоть какие-то резервы по теплу. Бюджетных средств при этом тратить не потребуется, все эти работы ТГК-14 должна провести за свой счет. На этом фоне с дефицитом тепла предстоящий демонтаж котлоагрегатов № 12 и № 13, подключение Стеклозавода и другие мероприятия, заложенные в АСТ 2023, выглядят крайне нелогично.- Да, никакого «резервирования», как этого требует федеральный центр после декабрьской аварии, у нас пока нет, и надо честно об этом сказать, отразив в Актуализированной схеме теплоснабжения-2023. В ней (АСТ 2023), наоборот, планируется демонтаж котлоагрегатов № 12 и № 13 на ТЭЦ-1 уже в 2024 году, то есть уменьшение мощности на 200 Гкал, а монтаж нового угольного котла мощностью 100 Гкал запланирован лишь на 2027 год. Но он никак не сможет увеличить тепловую мощность ТЭЦ-1. Необходимо признать дефицит тепловых мощностей и просить у Москвы субсидию на строительство ТЭЦ-2. Сейчас же для снижения дефицита тепловой энергии следует рассмотреть имеющиеся немногочисленные варианты увеличения тепловой мощности ТЭЦ, как того требовало минэнерго РФ.- Скорее всего, надо говорить об оплате за тепло, где присутствует тариф и норматив потребления теплоэнергии (там, где нет теплосчетчиков). Пресловутый норматив потребления 0,0233Гкал/м2, разработанный еще в 90-е годы прошлого века, явно завышен и не устраивает никого, кроме ТГК-14. Хотя еще в 2006 году правительством РФ приняты дифференцированные тарифы. РСТ РБ разработала свой вариант, который должен был быть принят с 1 января 2020 года, но… норматив остался прежним.Также тариф сильно зависит от так называемого «полезного отпуска», общего количества тепла, полученного потребителями. И если эта величина будет расти, что возможно при исполнении ТГК-14 своих обязанностей по обеспечению количественных и термодинамических параметров теплоносителя на вводах у потребителей, то в домах будет теплее, а тариф меньше. Даже при условии включения в работу в пиковые периоды котлов № 12 и № 13, работающих на мазуте.Дмитрий Родионов, «Номер один».