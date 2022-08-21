В Бурятии цена школьного набора рванула в космос

Рост цен на школьные принадлежности в Бурятии выводит родителей из состояния душевного равновесия. Цена «школьного набора» перевалила за 13 - 15 тыс. рублей и неумолимо стремится вверх. Ситуация характерна для всей страны: по данным URA.RU со ссылкой на сервис маркетплейса Moneyplace, в прошлом месяце в России на 184% выросла, по сравнению с июнем, стоимость дневников, на 141% - школьных тетрадей, на 100% - формы для девочек и мальчиков. Средняя стоимость школьной формы для девочек составляла 2306 рублей, выросла на 120%. Школьная форма для мальчиков стоила 2562 рубля, выросла на 100%. На школьные портфели для мальчиков и ранцы для девочек цена поднялась на 100%», отметили в Moneyplace.Ранцы в Бурятии действительно подорожали весьма прилично. По сути, небольшой кусок дешевой синтетики, цена которому в долларах на розничных рынках Вьетнама или Таиланда максимум 5 долларов (проверено автором), в Бурятии стоит 5 тыс. рублей. Раз в 20 раз дороже, чем за границей. Причем значительная часть школьных товаров уже производится в РФ. И почему на школьные товары сложились такие «конские цены», не знает никто.- Простые тетради мы два года назад младшему сыну покупали за пять рублей, сегодня они уже 15 - 20 рублей, а дневники продаются по 400 - 500 рублей, - возмущается в соцсетях Мария, мать двоих улан-удэнских школьников. - Причем все это отечественные товары, почему они так выросли в цене?Дорожают также ручки, карандаши, папки с файлами, альбомы для рисования и др. И, конечно же, детская обувь и одежда в школу. Добавим, что если учебники предоставляются в основном бесплатно, то все остальное тяжелым бременем ложится на родительские кошельки и банковские карты.Сами производители в СМИ пишут, что на мировых рынках подорожало сырье: полимеры (из которого изготавливается пластик) и целлюлоза (бумага). Но, с другой стороны, курс рубля укрепился и импорт обходится РФ все дешевле. Парадокс или беспредельная жадность бизнеса тому причиной? Ведь родители купят школьные принадлежности, похоже, по любой цене...Дмитрий Родионов, «Номер один».