Общество 19.08.2022 в 15:54

Монголия просит Toyota Motors заняться переработкой батарей от гибридов

Они снижают загрязнение атмосферы, но рождают проблему утилизации отработанных батарей, которые вредны для экологии
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Текст: Номер один
Монголия просит Toyota Motors заняться переработкой батарей от гибридов
Мир делает выбор в пользу гибридных автомобилей. Хотя этот тип автомобилей потребляет меньше топлива, утилизация использованных батарей от них является серьезной проблемой для всего мира. Об этом заявил вице-премьер правительства Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан, добавив, что этот вопрос важен для Монголии.

Заявление прозвучало на встрече вице-премьера с директором представительства Toyota Sales Mongolia в Улан-Баторе Ясуо Оучи, которая прошла по его просьбе, сообщает МОНЦАМЭ.

Отметив необходимость сотрудничества с основной компанией-поставщиком для дальнейшей утилизации отработанных батарей, которые вредны для экологии и негативно влияют на здоровье населения, стороны договорились организовать следующие встречи совместно с министерством окружающей среды и министерством дорожно-транспортного развития Монголии.

«Ежегодно в нашу страну из Японии ввозится более 80 тысяч автомобилей. Это означает, что каждый год из страны вывозится в среднем 300 млн долларов, и это число будет продолжать увеличиваться. Хотя увеличение числа людей, выбирающих гибридные автомобили, оказывает определенное влияние на снижение загрязнения атмосферного воздуха, сегодня проблема утилизации отработанных батарей по-прежнему актуальна. В настоящее время в нашей стране отсутствуют возможности и условия для утилизации и переработки такого вида отходов. Поэтому я думаю, что для корпорации Toyota Motors, как основного поставщика гибридных автомобилей и электромобилей в Монголию, в рамках своей социальной ответственности пришло время обратить внимание на переработку отработанных батарей и уменьшить их негативное воздействие», - заявил вице-премьер С.Амарсайхан.

По его словам, правительство Монголии также обратит внимание на эту сферу и, сотрудничая с компаниями-импортерами автомобилей, выдвинет требования по повышению их социальной ответственности.

Вице-премьер также подчеркнул, что правительство и парламент Монголии уделяют большое внимание вопросу платежного баланса, и выразил уверенность, что крупные компании-импортеры и предприятия будут сотрудничать для сокращения дефицита платежного баланса Монголии в рамках своей социальной ответственности.

Фото: montsame.mn
Теги
авто гибриды экология Монголия

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Монголия просит Toyota Motors заняться переработкой батарей от гибридов
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