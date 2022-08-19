Концепцию проекта «Микрополис» на «дальневосточных гектарах» представили на крупном аграрном форуме в Бурятии

«Он основан на кооперационной модели и реализуется через программу «Гектар» при содействии Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Кооперация происходит по территориальному принципу и форматам совместной деятельности. Микрополис призван решить многие проблемы сельских территорий, в том числе - привлечение молодёжи и высококвалифицированных кадров в сельскую местность, выпуск высокорентабельных и конкурентных товаров и услуг, в том числе сельхозпродукции, будет способствовать активации новых туристических проектов, инициативам в области креативной экономики» - отметил Иван Степанов.

«Наша цель - создание к 2035 году автономного поселения с элементами городской жизни с населением 10 тыс. человек в границах с. Магарас Горного района Якутии. Мы уверены, что модель Микрополиса может быть масштабирована на весь Дальний Восток и Арктическую зону России. Это повысит уровень жизни сельского населения на Дальнем Востоке и в Арктике за счет совмещения в одном месте работы и проживания групп граждан, объединенных общими профессиональными интересами, культурой, наследием, идеалами. Кооперационный подход развития территорий действительно реальный и является перспективным направлением развития сельской экономики и повышения благосостояния сельчан. Модель Микрополиса – это территория будущего с новым укладом сельской жизни. Она основана на экономике совместного потребления и кооперационной модели. В том числе это проект по комплексному развитию территорий, в реализации которого участвуют институты развития, а также приглашённые специалисты и профессионалы с опытом практико-ориентированной проектной деятельности» - сказал директор АНО «Индустрия будущего» Иван Степанов.

«Развитие села – приоритетная задача минсельхоза Бурятии. Это развитие и обновление инфраструктуры, повышение качества жизни и благосостояния сельчан, привлечение молодежи на село. Для этого в работе мы всегда учитываем инициативы институтов развития и успешные практики коллег из других регионов. Желаем успехов в продвижении и реализации проекта!» - сказал Галсан Дареев.

На форуме работали 4 тематические площадки: «Патриотическое воспитание как фактор духовно-нравственного развития детей и молодежи», «Сельскохозяйственная кооперация – драйвер устойчивого развития муниципалитета», «Инициативы жителей для родной Бурятии», «О перспективах реформирования местного самоуправления».Директор АНО «Индустрия будущего» и руководитель проекта «Микрополис» Иван Степанов рассказал участникам форума об опыте инициативной группы по запуску и реализации проектов на основе кооперации для развития сельских территорий. С 2019 года совместно с жителями сельских поселений и при участии экспертов и профессионалов в области развития территорий АНО «Индустрия будущего» реализует стратегическую инициативу «Новая модель села». Флагман инициативы - проект «Микрополис - территория будущего».По мнению эксперта, развитию сельских территорий и созданию социальной и производственной инфраструктуры могут помочь новые квалифицированные кадры, обладающие практическими знаниями и навыками и увлеченные идеей создания современного села.Первый заместитель генерального директора по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева: «В мае было подписано четырехстороннее соглашение в взаимодействии между КРДВ, правительством Республики Саха (Якутия), администрацией Одунунского наслега и АНО «Индустрия будущего». Была принята дорожная карта реализации проекта «Микрополис». Идем по этой карте: на сегодняшний день участники уже оформили 24 участка по программе «Дальневосточный гектар», готовят проектно-сметную документацию на строительство жилых домов. Стойка будет идти с помощью ещё одной популярной в регионе меры государственной поддержки – льготного кредитования ИЖС через механизм «дальневосточной ипотеки». Корпорация поддерживает проект на всех этапах. Видим в нем образ нового дальневосточного сельского поселения – современного, здорового и экологичного, в котором люди работают и творят».Заместитель председателя правительства Республики Бурятия - министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия Галсан Дареев отметил, что представленный проект «Микрополиса» интересен и важен как один из вариантов реализации программы «Гектар» на Дальнем Востоке через кооперацию граждан, желающих жить и работать в сельской местности.Авторы проекта уверены, что результатом создания Микрополиса станет привлечение внимания молодых специалистов и профессионалов к вопросам развития сельских территорий на Дальнем Востоке и в Арктике. Удержание и возвращение молодых людей в сельскую местность, применение государственных мер и механизмов поддержки граждан на Дальнем Востоке по линии Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. В ходе реализации проекта будет выработан новый опыт коллективного освоения земельных участков по программе «Гектар» на Дальнем Востоке для развития сельских территорий и дальнейшего тиражирования практики на другие субъекты ДФО и Арктики.Проект «Микрополис – территория будущего» будет представлен участникам Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября 2022 г.