У-УАЗ передал для «Газпромавиа» два вертолета Ми-8АМТ

Улан-Удэнский авиационный завод (Ростех, «Вертолеты России») продолжает поставки вертолетов Ми-8АМТ компании «Газпромавиа». Очередные два изготовлены в транспортном варианте. Машины обеспечивают возможность перевозки пассажиров – до 22 пассажиров или транспортировки грузов массой до 4 тонн, сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.Ми-8АМТ подходят для эксплуатации при температурах от -50 °C до +50 °C и обладают возможностью автономного базирования на необорудованных площадках. Эти характеристики очень важны при выборе вертолетов для авиапредприятия «Газпромавиа», одним из направлений деятельности которого является доставка вахтового персонала к местам добычи, переработки и транспортировки углеводородного сырья.«В общей сложности У-УАЗ уже поставил заказчику 10 винтокрылых машин из 18, предусмотренных договором, – отметил генеральный директор У-УАЗ Алексей Козлов. – Вертолеты Ми-8АМТ отличаются высокой надежностью и универсальностью, что наглядно подтверждает опыт успешной эксплуатации во всех климатических и природных зонах. Подобная универсальность в совокупности с возможностью автономного базирования на необорудованных площадках делает машины очень востребованными среди таких заказчиков, как «Газпромавиа», которые выполняют рейсы на удаленные, труднодоступные территории, зачастую работают в экстремальных климатических условиях».Надежную навигацию вертолета обеспечивает БМС-индикатор, работающий с системами позиционирования GPS и ГЛОНАСС. Кроме того, в соответствии с российскими требованиями по обеспечению безопасности полетов на машинах установлены системы раннего предупреждения близости земли, что облегчает пилотирование в условиях плохой видимости или в пересеченной местности. При необходимости выполнения продолжительных рейсов вертолет может быть оснащен дополнительными топливными баками, что позволит практически в два раза увеличить дальность полета.– одно из производственных предприятий холдинга «Вертолеты России». Современный производственный и технологический потенциал завода позволяет быстро организовать изготовление новых типов летательных аппаратов, совмещать создание опытных образцов с серийным выпуском техники. За 80 лет существования на заводе построили более 8500 летательных аппаратов. Сегодня завод специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2.(входит в госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, национальный центр вертолетостроения, объединяющий в себе компетенции двух конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.– крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.Фото: «Вертолеты России»