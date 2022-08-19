Общество 19.08.2022 в 17:56

Депутат горсовета Улан-Удэ раскритиковал детскую площадку на Верхней Березовке

Место для досуга детей народный избранник отказался принимать

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Текст: Служба информации
Депутат горсовета Улан-Удэ раскритиковал детскую площадку на Верхней Березовке

Депутат Горсовета Александр Иринчеев сообщил представителям СМИ, что детская площадка на улице Ветеранов официально не открывалась и у подрядчика ее не приняли из-за ряда нареканий.

Напомним, вчера, 18 августа, «Номер один» сообщал о том, что десятилетняя девочка, встав на детский тренажер на недавно открытой детской площадке, чуть не повредила себе ногу, когда аппарат во время движения переломился. Произошло это на ул. Ветеранов.

Однако, как выяснилось, детская площадка, установленная по инициативе депутата Горсовета, официально не открывалась.

Подрядная организация ООО «Отрадное», выигравшая в апреле торги на установку площадки, должна была закончить объект к 1 июля, однако не уложилась в сроки.

- Мы направляли ООО «Отрадное» две претензии, они писали два ходатайства о продлении сроков работ. Мы наложили на них пени за дни просрочки сроков реализации контракта. В августе работы подрядчик по смете выполнил, однако во время рабочей приемки возникли замечания. Окончательной приемки не было, акты не подписывались, оплата не производилась, - сообщил заместитель руководителя администрации Железнодорожного района Артемий Родионов.

Городские власти, помимо сломанного тренажёра, обнаружили и ряд других недочетов – все нарекания зафиксированы, составлен акт. Подрядчику направлена претензия. Организация уже произвела сварку тренажера, но власти настроены решительно – работа подрядчика город не устраивает.

Депутат Александр Иринчеев отметил, что за все время своей депутатской деятельности ни разу не сталкивался с такой некачественной работой подрядчика.

- Подрядчика я предупредил, что документы о приемке площадки подписывать не буду. Площадка не соответствует нормативам ни по площадям, ни по качеству, ни по количеству МАФов. Цвет ограждения кладбищенский, забор кривой, не сделана планировка. Здесь в целом нет архитектурной эстетики, - перечислил недостатки депутат.

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Отметим, стоимость площадки составляет миллион рублей и была построена по наказам избирателей бывшего ДНТ «Ургы».

В настоящее время администрация Железнодорожного района Улан-Удэ прорабатывает вопрос по расторжению контракта с подрядчиком из-за некачественно выполненных работ.


Фото "Номер один"

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