Общество 19.08.2022 в 18:07

Срыв турпоездки в Египет жительницы Бурятии объяснили началом спецоперации

Тем не менее, женщина взыскала с оператора деньги за неудавшийся отдых

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Текст: Служба информации
Срыв турпоездки в Египет жительницы Бурятии объяснили началом спецоперации

В суд обратилась жительница Гусиноозерска с требованием расторгнуть договор с туркомпанией и вернуть ей деньги за нереализованную путевку на отдых для двух человек в сумме 240 тыс рублей, а также взыскать с фирмы компенсацию морального вреда и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Из судебного решения следует, что жительница Гусиноозерска оплатила полную стоимость путевки, однако поездка не состоялась ввиду аннуляции заявки со стороны турагента. Турагент предложил перенести срок поездки, либо отдохнуть в другом месте, однако женщину такие предложения не устроили. В то же время возвращать деньги за поездку турфирма отказалась, поскольку уже перевела средства туроператору «Регион Туризм» (непосредственному организатору поездки).

Представитель туроператора «Регион туризм» пояснил, что с началом спецоперации на Украине в одностороннем порядке отменил все рейсы в Египет. Отмена рейсов произошла из-за риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных в иностранных государствах и принадлежащих иностранным лизингодателям. Росавиация рекомендовала таким авиакомпаниям временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории России в пункты иностранных государств, а также и из пунктов на территории иностранных государств в пункты на территории России.

Суд пришел к выводу о том, что в связи с приостановлением воздушных перевозок на территорию Египта туристский продукт, сформированный для истца, не реализован, таким образом ООО «Регион Туризм» обязан возвратить истцу денежные средства за путевку. Помимо того, с туроператоры взыскали проценты за пользование чужими денежными средствами и штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя.

Фото:ru.freepik.com

 

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спецоперация отдых туризм

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