Суд оценил унижения жительницы Бурятии в три тысячи рублей

Жительница Гусиноозерска обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда в размере 100000 руб. Моральный ущерб ей был причинен оскорбительными высказываниями в ее адрес.

Конфликт между истицей и ответчиком произошел вечером на улице. В ходе конфликта мужчина не сдержался и оскорбил свою оппонентку. Оскорбления слышали взрослые свидетели, а также подростки, стоявшие рядом с истицей.

Женщина говорит, что испытала унижение, стыд, обиду, ей было неприятно, что ее прилюдно оскорбляют.

Мужчина же рассказал на суде, что истец на протяжении длительного времени создает конфликтные ситуации, установила камеру с записывающим устройством, чтобы вмешиваться в жизнь его семьи. Не отрицал того, что в порыве гнева грубо высказался в адрес истца.

В качестве доказательства к материалам дела был приобщен лазерный CD-диск с видеозаписью с камеры видеонаблюдения.

На суде выяснилось, что за оскорбления мужчину уже привлекли к административной ответственности. Он был оштрафован на три тысячи рублей.

- Определяя размер компенсации морального вреда, суд учитывает противоправное поведение ответчика, степень нравственных страданий потерпевшей, связанных с претерпеванием волнений после совершенного в отношении нее правонарушения, чувства стыда, унижения в связи с тем, что оскорбления причинены в присутствии посторонних лиц, ухудшение здоровья и обращение к врачу. Также суд учел требования разумности и справедливости, и сопоставляя объем причиненных ответчиком нравственных переживаний с суммой компенсации морального вреда, требуемой истцом, приходит к выводу о том, что заявленный истцом размер компенсации морального вреда является завышенным, несоразмерным причиненному вреду, в связи с чем определил ко взысканию денежную сумму в счет компенсации морального вреда в размере 3 000 рублей, - следует из материалов дела.



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