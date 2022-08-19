Улан-Удэ будет держать карманы шире. Для больших автобусов

В Улан-Удэ в этом году проведут расширение 38 автобусных остановок на семи улицах: Терешковой, Балтахинова, Блинова, Дорожная, Шевцовой, Комсомольская и проспекте Строителей. Об этом сообщил в программе «Проект 3Д» директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников.

«Городской транспорт преимущественно состоял из частных перевозчиков, автобусов малого класса длиной до 7 метров. Сейчас им на смену приходят автобусы среднего и большого класса. Длина большого автобуса 12 метров, необходимо, чтобы на одном остановочном пункте смогли встать два таких автобуса».

Уже начато производство для Улан-Удэ автобусов большого класса на предприятии «Волгобас». Это городской низкопольный автобус «Ситиритм 12 DLF» пассажировместимостью 111 человек. Первые 11 автобусов выйдут на дороги Улан-Удэ уже в сентябре по пяти маршрутам: маршрут N1 – 2 автобуса, N3А – 1, N10 – 2, N16 – 5, N37 – 1 автобус.

«В первую очередь мы будем полностью менять автобусы на 16-м маршруте. Дело в том, что там сейчас перевозят пассажиров восемь больших автобусов ЛиАЗ, которые и морально и физически заслужили того, чтобы уйти на покой, и мы будем обновлять их. Автобусы будут поступать каждый месяц партиями, до конца года 59 единиц – это очень много, поэтому дойдет время до многих направлений».

Всего в это году в МУП «Городские маршруты» поступит 124 автобуса большой и средней вместимости. Таким образом, штат предприятия увеличится почти в 2,5 раза. Предприятию окажут дополнительную поддержку из республиканского бюджета.

«Вырастут расходы на зарплату, топливо, смазочные и расходные материалы, техобслуживание у МУП «Городские маршруты» возрастут. Понимая это, мы приняли решение поддержать предприятие и выделить дополнительно из бюджета республики более 50 млн рублей. Они пойдут на подъем зарплаты водителей, а также других работников предприятия «Городские маршруты» - сообщил Алексей Цыденовю

До конца года МУП «Городские маршруты» предстоит дополнительно трудоустроить свыше 200 водителей, а также кондукторов и автослесарей.

«Благодаря Алексею Самбуевичу, с сентября ожидается повышение заработной платы у водителей на 21%, у кондукторов и автослесарей на 15%. Водители будут получать от сорока тысяч рублей и выше на руки, кондукторы – 28 тысяч рублей и выше, автослесари 32-33 тысячи и выше», – уточнил Алексей Кожевников.

Желающим работать водителем автобуса, но имеющим только категорию В или С «Городские маршруты» оплатят обучение в автошколе на категорию D.

Фото: egov-buryatia.ru