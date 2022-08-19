Общество 19.08.2022 в 20:31

В Улан-Удэ «Водоканал» завершил крупный ремонт в Октябрьском районе

Холодное водоснабжение вернулось в дома горожан  раньше намеченного  срока
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В Улан-Удэ «Водоканал» завершил крупный ремонт в Октябрьском районе
В Улан-Удэ постепенное заполнение системы трубопроводов водоснабжения началось сегодня в 14:10 и в 19:00 было полностью завершено. Все ремонтные работы по замене двух затворов на водоводе закончены, сообщили в городской администрации.
Всего в выполнении производственных работ участвовали три бригады, а это более 50 человек.

«Всё прошло в штатном режиме. Коллектив отработал слаженно и профессионально. Водоснабжение было восстановлено на 5 часов раньше заявленного срока. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в ремонтных работах. Отдельная благодарность нашим потребителям за понимание» - рассказал директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.

Напомним, работы по замене двух запорных арматур стартовали вечером 18 августа. На сутки часть Октябрьского района осталась без холодной воды. Всего под отключение попало около 50 тысяч человек.

По словам руководства «Водоканала», замена запорной арматуры на водоводе позволит повысить надёжность сетей и оборудования к наступлению зимних холодов.

Фото: «Водоканал»
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