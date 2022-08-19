В Улан-Удэ открылась площадка форума «Армия-2022»

В Бурятии в военном городке Сосновый Бор под Улан-Удэ открылась площадка форума «Армия-2022». В рамках военно-технического форума демонстрируются современные образцы вооружения и военной техники Восточного военного округа, сообщили в его пресс-службе.

На открытии присутствовали представители командования общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного Бурятии, администрации и почетные гости форума.

На статических площадках представлены реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град», машина жизнеобеспечения (МЖО) ОТРК «Искандер», командно-штабная машина на базе автомобиля КамАЗ, цифровая радиорелейная станция, авторазливочная станция АРС-14КМ, БРДМ-2РХБ.

Жители республики и посетители военно-технического мероприятия в течение трех дней смогут ознакомиться с назначением, характеристиками и способами применения представленной боевой техники.

Фото: ВВО