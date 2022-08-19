Общество 19.08.2022 в 20:58

Претендовать на звание «мать-героиня» смогут восемь мам из Бурятии

Однако цифра не окончательная, в республике будут искать и тех мам, детям которых исполнилось 18 лет
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Текст: Номер один
Претендовать на звание «мать-героиня» смогут восемь мам из Бурятии
Восемь жительниц Бурятии смогут претендовать на звание «мать-героиня».  Об этом сообщила в программе «Проект 3Д» заместитель министра социальной защиты населения Бурятии Анастасия Меринова.

« У нас на сегодня живет восемь семей, у которых 10 и более детей, и эти дети несовершеннолетние. Они зарегистрированы в системе социальной защиты республики. Но из указа следует, что не обязательным является условие, когда все дети несовершеннолетние. Это могут быть дети, достигшие возраста 18 лет, уже живущие самостоятельной жизнью. Мама этой семьи может претендовать на звание «мать-героиня».

У нас сейчас стоит задача инициативно выявить такие семьи. Мы должны сейчас отработать с общественными организациями, с ТОСами, с органами местного самоуправления, чтобы они помогли выявить такие семьи, помогли подготовить документы и так далее», - отметила Анастасия Меринова.

Фото: pixabay.com
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