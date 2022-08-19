В Бурятии появится памятник труженику-хлеборобу

В Бичурском районе Бурятии состоялась межрегиональная выставка-ярмарка «День поля – 2022». Конкурс пахарей, выставка сельхозтехники, мастер-классы, ярмарка сельскохозяйственной продукции - все это ждало гостей праздника, который собрал более 400 участников. Особым событием стала закладка камня памятника труженикам-хлеборобам, сообщили в пресс-службе правительства республики.«Хлеб - всему голова, эта древняя мудрость не теряет своей значимости и сегодня. И люди, которые занимаются выращиванием хлеба, достойны самого большого уважения. И сегодня, глядя, как колосятся наши поля, душа радуется. И пусть так будет всегда, пусть на наших полях будет богатый колос, тучный скот, чтобы люди, которые своим трудом кормят себя, своих близких, свою Родину, всегда будут в почете. Сегодня была демонстрация высоких возможностей нашего сельского хозяйства. В этом году мы увеличили площадь посевных, ждем и более высокой урожайности. День поля - это и праздник, и рабочее мероприятие, которое идет на пользу развития сельского хозяйства не только в районе, но и в республике», - отметил Глава Бурятии Алексей Цыденов.На «Дне поля» собрались аграрии, агрономы, механизаторы, производители сельхозтехники и другой сельскохозяйственной продукции. Всего более 400 участников, среди которых есть представители других регионов - Иркутской области и Волгоградской областей и города Москва. Почетными гостями «Дня поля» стали ветераны сельского хозяйства.«Мы сельскому хозяйству отдали «от» и «до», всю свою жизнь. Люди, которые будут подходить к памятнику труженикам-хлеборобам, должны будут помнить историю развития сельского хозяйства, колхозов, совхозов. И вспомнить старшее поколение крестьян, которое своим неимоверным трудом создавали мощнейшую базу сельскохозяйственной отрасли», - подчеркнул Почетный гражданин и ветеран труда Бичурского района Фёдор Ермилов.В конкурсе пахарей соревновался 21 участник, восемь из которых студенты ссузов и вузов республики. На мастер-классе продемонстрирована техника по обработке пашни одной из новинок среди линейки почвообрабатывающих агрегатов ПЧ-4,5 «Чизельный плуг».Кроме того, на демонстрационных посевах были представлены 27 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и две травосмеси, включая сорта бурятской селекции. Выставка также представляла сельскохозяйственную технику и диагностическое оборудование, экспозицию дилеров и производителей семенного материала, средств защиты растений, биоудобрений, метеостанции, племенных сельскохозяйственных животных Бичурского района и многое другое.В 2022 году в Бурятии общая площадь посевов составляет 156,7 тыс гектаров. Всего на поддержку отрасли растениеводства в текущем году предусмотрено 250 млн руб из двух уровней бюджета.Фото: egov-buryatia.ru