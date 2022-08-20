В Улан-Удэ телогрейки и строительный мусор стали причиной аварии на сетях Водоканала

В Улан-Удэ вновь произошёл крупный канализационный засор в 113 квартале.Как оказалось причиной засора, уже во второй раз, стал строительный мусор, который полностью парализовал работу канализационно-насосной станции, обеспечивающей отвод сточных вод с 20 многоквартирных домов, а это около двух тысяч абонентов.На объект в срочном порядке были вызваны две единицы спецтехники, так как станция была уже фактически затоплена стоками.- После промывки и очистки насосных агрегатов было обнаружено, что забит коллектор. Были вызваны илососы для прочистки, которые даже спустя три часа работы не дали никакого результата. Благодаря слаженной работе слесарей аварийной бригады был демонтирован обратный клапан, который полностью оказался забит строительным мусором - штукатуркой, гипсокартоном. Именно из-за мусора также произошла поломка оси клапана, - рассказал главный инженер МУП «Водоканал» Сергей Иванов.Из приемного резервуара станции было вычищено более двух кубов строительного мусора и различного рода тряпок, в том числе, и часть выброшенной в канализацию телогрейки.- Загрязнена детская площадка. Это произошло из-за того, что у нас унитаз используется не по назначению. Ткань не растворяется в трубопроводах, она собирает еще больше смытого хлама и полностью забивает канализацию, - отметил Сергей Иванов.Если ликвидировать засор удалось в течении двух часов, то на устранение его последствий уйдет несколько дней. По сообщению руководства предприятия, на участке выхода сточных вод проведена неоднократная дезинфекция, отобраны пробы почвы с детской площадки.Самой линии водоотведения потребовалась также срочная промывка с помощью специальной установки - значительная часть участка сетей микрорайона оказалась загрязнена остатками гипсокартона, плотно обёрнутого кусками ткани.По мнению специалистов, последствия могли быть печальнее - из-за забивания коллектора могло произойти его разрушение и тогда земляных работ было бы не избежать.Напомним, один из крупнейших засоров на сетях водоотведения произошёл в 113 квартале не так давно - в середине июня этого года. Именно тогда его причиной стал также строительный мусор. А в декабре прошлого года работу канализации парализовала выброшенная в колодец баранья шкура и останки разделанного животного. Тогда сотрудники «Водоканала» уверяли, что подобный случай происходит впервые. Однако, что касается смытых в унитаз строительных материалов, камней, одежды, как отмечают сотрудники аварийных бригад предприятия, к сожалению, уже далеко не редкость.Фото: водоканал03.рф