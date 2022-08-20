Общество 20.08.2022 в 15:34

В Бурятии нашли опасный хлеб

Часть проб, исследованных Роспотребнадзором, не прошла по микробиологическим показателям
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии нашли опасный хлеб
За 6 месяцев 2022 года Роспотребнадзор Бурятии исследовал 493 образца кондитерской и хлебобулочной продукции на соответствие обязательным требованиям. Доля продукции, не соответствующей гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям составила 5,7%. Продукции, не отвечающей нормативам по санитарно-химическим, физико-химическим показателям не установлено, также не выявлялась продукция с содержанием ГМО.

«Управлением по всем фактам несоответствия обязательным требованиям законодательства о безопасности и качестве пищевой продукции, в том числе кондитерских и хлебобулочных изделий, приняты меры административного воздействия, - пишет ведомство на своем сайте. - Напоминаем, что приобретать кондитерские и хлебобулочные изделия следует в специализированных магазинах, хлебных отделах продовольственных магазинов и других предприятий торговли, где созданы условия для их хранения и реализации данной пищевой продукции».

Также Роспотребнадзор напоминает, что при выборе изделий необходимо обратить внимание на состав и целостность упаковки, информацию на маркировке, а именно: наименование производителя, дату изготовления, сроки годности и условия реализации.

Фото: «Номер один»

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