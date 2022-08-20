Общество 20.08.2022 в 13:45
В Бурятии 86 образовательных учреждений не смогли создать безбарьерные условия для детей
Прокуратура выявила нарушение прав детей с ограниченными возможностями здоровья
Текст: Станислав Сергеев
Органами прокуратуры республики в текущем году проверено соблюдение прав несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья на доступность образования.
По результатам проверки прокурорами восьми районов (Бичурского, Джидинского, Заиграевского, Иволгинского, Курумканского, Прибайкальского, Тарбагатайского, Северобайкальского) выявлены случаи необеспечения условий для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в 86 образовательных учреждениях.
Нарушения закона заключались в отсутствии пандусов, специальных информационных табличек и поручней, необорудовании автобусов для перевозки детей специальными подъемниками.
Для устранения выявленных нарушений закона руководителям районных управлений образований, директорам школ внесены 12 представлений, которые находятся на рассмотрении.
Фото: «Номер один»
По результатам проверки прокурорами восьми районов (Бичурского, Джидинского, Заиграевского, Иволгинского, Курумканского, Прибайкальского, Тарбагатайского, Северобайкальского) выявлены случаи необеспечения условий для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в 86 образовательных учреждениях.
Нарушения закона заключались в отсутствии пандусов, специальных информационных табличек и поручней, необорудовании автобусов для перевозки детей специальными подъемниками.
Для устранения выявленных нарушений закона руководителям районных управлений образований, директорам школ внесены 12 представлений, которые находятся на рассмотрении.
Фото: «Номер один»
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