В Бурятии 86 образовательных учреждений не смогли создать безбарьерные условия для детей

Органами прокуратуры республики в текущем году проверено соблюдение прав несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья на доступность образования.По результатам проверки прокурорами восьми районов (Бичурского, Джидинского, Заиграевского, Иволгинского, Курумканского, Прибайкальского, Тарбагатайского, Северобайкальского) выявлены случаи необеспечения условий для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в 86 образовательных учреждениях.Нарушения закона заключались в отсутствии пандусов, специальных информационных табличек и поручней, необорудовании автобусов для перевозки детей специальными подъемниками.Для устранения выявленных нарушений закона руководителям районных управлений образований, директорам школ внесены 12 представлений, которые находятся на рассмотрении.Фото: «Номер один»