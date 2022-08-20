Общество 20.08.2022 в 18:01

Регионы России вслед за Бурятией вводят масочный режим

Уровень заболеваемости ковидом в стране растет, а вслед за ним усиливаются и меры защиты
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Текст: Станислав Сергеев
Регионы России вслед за Бурятией вводят масочный режим
Бурятия стала своего рода локомотивом в очередной волне борьбы с коронавирусом. После того, как в республике был официально возвращен масочный режим, уже два региона – Еврейский автономный округ и Республика Тува – ввели аналогичные ограничения.

При этом, федеральный Роспотребнадзор также официально рекомендовал вернуть масочный режим в тех регионах, где в течение недели заболело более, чем 50 человек на 100 тысяч населения. Между тем, согласно данным, размещенным на портале Стопкоронавирус.рф, в большинстве регионов этот показатель уже достиг 150 и более случаев на 100 тысяч человек.

Таким образом, уже в ближайшее время масочный режим вернется на большей части территории страны.

Пока же регионы один за другим объявляют о рекомендации носить маски (в республике, напомним, рекомендация предшествовала обязательному ношению масок). Так произошло в Новосибирске, Республике Алтай, Кемеровской области (здесь Роспотребнадзор также предложил вернуть масочный режим), Татарстане (здесь масочный режим ввели для госслужащих).

В Бурятии, напомним, о введении масочного режима сообщил глава Бурятии, который выступил с обращением к жителям республики.

- Мы приняли решение ввести масочный режим. Но только в помещениях – на улице маски не обязательны. – Мы надеемся, что за счет этого сдержим рост, ведь скоро – первое сентября, дети должны пойти в школу. И с теми темпами роста, которые есть, не хотелось бы допустить ситуацию, чтобы дети опять ушли на дистант. Либо вводить какие-то дополнительные ограничения, которые влияли бы на бизнес, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов, обращаясь к жителям республики.

Столь непопулярное решение было принято на фоне выборов главы Бурятии, до которых осталось менее месяца. Этот факт не остановил руководство республики от такого шага ведь на кону – жизни людей.

Фото: «Номер один»
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коронавирус

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