В Бурятии на станции БАМа Таксимо произошла утечка соляной кислоты

В Бурятии сегодня ночью в 00:55 (мест) в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что на станции Таксимо Муйского района произошла утечка соляной кислоты из железнодорожного контейнера с 20 бочками по 200 литров. Общий тоннаж груза превысил восемнадцать тысяч тонн, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.Благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников привлеченных к ликвидации ведомств на движение поездов инцидент не повлиял. Для устранения аварии был проведены неоходимые мероприятия.В 2:00 (мест) сотрудники ПЧ-52 и пожарного поезда приступили к орошению контейнера с соляной кислотой, в результате проведения водяной завесы, испарения значительно уменьшились. В 03:30 (мест) контейнер с соляной кислотой был отбуксирован в тупик «Полис Логистика» за пределы населённого пункта Таксимо, на расстояние 5 км.Сотрудниками МВД России организовано оцепление территории для недопущения посторонних лиц и охрана контейнера. из Иркутска на место выехала группа Центрв аварийно-спасательных и экологических операций «ЭКОСПАС» с сорбентом и веществом для устранения течи. В готовности находится ближайшая лаборатория Роспотребнадзора в Северобайкальске.В настоящий момент угрозы жизни и здоровью населения нет, работы продолжаются. Ситуация на контроле Главного управления МЧС России по Бурятии.Фото: ГУ МЧС РФ по Бурятии