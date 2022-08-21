Общество 21.08.2022 в 11:18

В Бурятии на станции БАМа Таксимо произошла утечка соляной кислоты

В настоящий момент угрозы жизни и здоровью населения нет, работы продолжаются
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Текст: Номер один
В Бурятии на станции БАМа Таксимо произошла утечка соляной кислоты
В Бурятии сегодня ночью в 00:55 (мест) в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что на станции Таксимо Муйского района произошла утечка соляной кислоты из железнодорожного контейнера с 20 бочками по 200 литров. Общий тоннаж груза превысил восемнадцать тысяч тонн, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников привлеченных к ликвидации ведомств на движение поездов инцидент не повлиял. Для устранения аварии был проведены неоходимые мероприятия.

В 2:00 (мест) сотрудники ПЧ-52 и пожарного поезда приступили к орошению контейнера с соляной кислотой, в результате проведения водяной завесы, испарения значительно уменьшились. В 03:30 (мест) контейнер с соляной кислотой был отбуксирован в тупик «Полис Логистика» за пределы населённого пункта Таксимо, на расстояние 5 км.

Сотрудниками МВД России организовано оцепление территории для недопущения посторонних лиц и охрана контейнера. из Иркутска на место выехала группа Центрв аварийно-спасательных и экологических операций «ЭКОСПАС» с сорбентом и веществом для устранения течи. В готовности находится ближайшая лаборатория Роспотребнадзора в Северобайкальске.

В настоящий момент угрозы жизни и здоровью населения нет, работы продолжаются. Ситуация на контроле Главного управления МЧС России по Бурятии.

Фото: ГУ МЧС РФ по Бурятии  


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инцидент кислота утечка Таксимо

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